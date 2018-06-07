СМИ: Ким Чен Ын опасается покушений во время саммита в Сингапуре

Лидер Северной Кореи серьезно обеспокоен вопросом безопасности на саммите США — КНДР, который пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее в Минобороны Сингапура заявили, что возьмут на себя расходы по обеспечению безопасности на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Воздушное пространство страны будет частично закрыто на время саммита.
Однако, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, Ким Чен Ын обеспокоен вопросом безопасности и опасается возможных покушений во время его визита в Сингапур.
Переговоры Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Ожидается, что эта встреча может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
Однако, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, Ким Чен Ын обеспокоен вопросом безопасности и опасается возможных покушений во время его визита в Сингапур.
Переговоры Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Ожидается, что эта встреча может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
Комментарии