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    СМИ: Ким Чен Ын опасается покушений во время саммита в Сингапуре

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    СМИ: Ким Чен Ын опасается покушений во время саммита в Сингапуре

    СМИ: Ким Чен Ын опасается покушений во время саммита в Сингапуре

    Лидер Северной Кореи серьезно обеспокоен вопросом безопасности на саммите США — КНДР, который пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Ранее в Минобороны Сингапура заявили, что возьмут на себя расходы по обеспечению безопасности на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Воздушное пространство страны будет частично закрыто на время саммита.

    Однако, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, Ким Чен Ын обеспокоен вопросом безопасности и опасается возможных покушений во время его визита в Сингапур.

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    Переговоры Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Ожидается, что эта встреча может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.

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