Трамп: США как свинья-копилка, которую все грабят

Дональд Трамп раскритиковал союзников по G7 и предложил договориться о беспошлинной зоне.
Выступая на пресс-конференции перед отлетом из Канады в Сингапур, американский президент подчеркнул, что странам G7 стоит отказаться от пошлин и барьеров в торговле друг с другом.
Трамп подчеркнул, что США ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки, и подчеркнул, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой».
Дональд Трамп, президент США: «Мы как свинья-копилка, которую все грабят. Это будет прекращено, или мы прекратим торговать с ними».
При этом Трамп назвал саммит G7 в Квебеке успешным и подчеркнул, что его участники провели чрезвычайно продуктивные разговоры, передает ТАСС.
Отметим, что ограничения и начинающаяся торговая война стали одной из центральных тем саммита. Ранее США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
Трамп подчеркнул, что США ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки, и подчеркнул, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой».
Дональд Трамп, президент США: «Мы как свинья-копилка, которую все грабят. Это будет прекращено, или мы прекратим торговать с ними».
При этом Трамп назвал саммит G7 в Квебеке успешным и подчеркнул, что его участники провели чрезвычайно продуктивные разговоры, передает ТАСС.
Отметим, что ограничения и начинающаяся торговая война стали одной из центральных тем саммита. Ранее США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
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