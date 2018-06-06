Виски, джинсы и мотоциклы: ЕС вводит ответные пошлины на десятки американских товаров

Европейский союз определился, как реагировать на американские торговые пошлины, которыми президент США Дональд Трамп обложил импортные сталь и алюминий.
Сегодня Еврокомиссия одобрила ответные пошлины на американские товары. Всего в списке несколько десятков американских товаров, в том числе те, что составляют национальную гордость США — джинсы, мотоциклы, бурбон, табачные изделия. В списке также одежда, косметика, катера, яхты, апельсиновый сок, арахисовое масло. Пошлины на них составят 25%. Не забыли даже игральные карты. Всего под удар попадет товаров почти на 3 млрд евро.
Американские пошлины охватывают в два раза больше европейских товаров — на шесть с лишним миллиардов евро.
Ассортимент, выбранный европейцами, не случаен — многие товары производят в Штатах, где осенью пройдут перевыборы в конгресс. Ранее о контрпошлинах уже объявили Мексика и Канада.
Американские пошлины охватывают в два раза больше европейских товаров — на шесть с лишним миллиардов евро.
Ассортимент, выбранный европейцами, не случаен — многие товары производят в Штатах, где осенью пройдут перевыборы в конгресс. Ранее о контрпошлинах уже объявили Мексика и Канада.
Комментарии