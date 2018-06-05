    Мексика обложила пошлинами популярные американские товары. Мексика, США, налоги и пошлины, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМексика обложила пошлинами популярные американские товары

    Мексика обложила пошлинами популярные американские товары

    1 комментарий

    Мексика обложила пошлинами популярные американские товары

    Мексика обложила пошлинами популярные американские товары

      Мексика нанесла удар по американской национальной гордости — она ввела пошлину в 25% на бурбон. Также 20-процентной пошлиной обложили американскую свинину, яблоки и сыр.

      Тариф на стальную продукцию будет от 15 до 25%. Таким образом Мексика, как и обещала, ответила на действия Дональда Трампа, который с 1 июня ввел повышенные тарифы на импортные сталь и алюминий. Та же свинина — заметная статья американского экспорта в Мексику — на миллиард долларов в год.

      Мексиканцы выбрали товары неслучайно — они производятся в тех американских штатах, где осенью пройдут выборы в конгресс. То есть это такой подарок республиканцам.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru