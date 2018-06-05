Мексика обложила пошлинами популярные американские товары

Мексика нанесла удар по американской национальной гордости — она ввела пошлину в 25% на бурбон. Также
20-процентной пошлиной обложили американскую свинину, яблоки и сыр.
Тариф на стальную продукцию будет от 15 до 25%. Таким образом Мексика, как и обещала, ответила на действия Дональда Трампа, который с 1 июня ввел повышенные тарифы на импортные сталь и алюминий. Та же свинина — заметная статья американского экспорта в Мексику — на миллиард долларов в год.
Мексиканцы выбрали товары неслучайно — они производятся в тех американских штатах, где осенью пройдут выборы в конгресс. То есть это такой подарок республиканцам.
Мексиканцы выбрали товары неслучайно — они производятся в тех американских штатах, где осенью пройдут выборы в конгресс. То есть это такой подарок республиканцам.
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