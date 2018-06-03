Торговая война: зачем Трамп хочет наказать верных союзников

Дональд Трамп сделал первый выстрел в торговой войне: с июня все страны ЕС, включая Британию, платят пошлины американцам за сталь и алюминий. А вроде они бы союзники. Та же участь постигла Канаду и Мексику, которые тоже вроде друзья и соседи. А все потому, что Трамп объявил: нас обманывали, я это исправлю.
Тарифный план «Дональд Трамп». О том, что американский президент — парень со стальными санкциями, стало понятно еще в марте. Пошлины против всего мира сразу он ввел уже тогда, просто та же Канада, Мексика и европейские страны получили отсрочку. В своем Twitter глава Белого дома написал: «Когда США теряют миллиарды долларов на торговле почти с каждой страной, с которой ведет дело, торговые войны — это благо, в них легко побеждать».
Пошлина — это праздник. Когда санкции вводили против России, та же Европа местами, конечно, несла убытки, но в целом соглашалась и поддерживала меры американского воздействия. Сейчас внезапно пришло и ее время, и Канады, и Мексики. Это бизнес-подход Трампа — ничего необычного, такая видимая рука рынка.
Дональда Трампа и до выборов раздражали все. Китай особенно. Поднебесная украла и запустила собственное производство полупроводниковых товаров, а это важная статья американского экспорта. Даже главные американские бренды собирают свои товары в КНР. Япония и Германия раздражали своими автомобилями на американском рынке, Германия — дорогими марками, а знаменитые желтые такси, ставшие символом Нью-Йорка, — сплошные Toyota. Все вместе же они раздражали импортом дешевой стали и алюминия. Пришлось бить первым и по всем сразу, чтобы боялись и было о чем договариваться, ведь кто-то не выдержит и пойдет на уступки.
Новый заградительный тариф на ввоз стали составил 25%, на алюминий — 10%. Главный удар нанесен по Китаю, сопернику Америки что в военной сфере, что в торгово-экономической. Трамп уверяет, что все на благо страны. Производство той же стали внутри США упало так низко, что это уже угроза нацбезопасности. Но с ним спорят те, кому придется платить по этим счетам.
Джордан Гудман, финансовый консультант: «Цены уже растут. Все, что вы покупаете из импорта, вырастет в цене. Плюс 10–25%, и это уже коснулось стали и алюминия. На все, что импортируем мы, цены тоже вырастут. Речь идет о 20-процентных пошлинах на машины, импортируемые из Мексики».
Как выяснил корреспондент Антон Пономарёв, отношения с той же Мексикой пошлинами уже не испортишь, но досталось и верному и преданному Евросоюзу, и даже Канаде. Дружба дружбой, а алюминий, которым Канада заполняет американский рынок наполовину, отныне врозь.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Эти тарифы неприемлемы. Неприемлемо рассматривать Канаду угрозой для США! Это оскорбляет давнее сотрудничество в области безопасности между Канадой и США, это оскорбляет память тысяч канадцев, которые сражались и погибли вместе с американскими братьями по оружию».
Канадцы ответили братьям тем же оружием. Введены зеркальные меры на 13 миллиардов долларов против американских ягод, алкоголя и кленового сиропа. Мексиканцы усложняют жизнь поставщикам мяса, соусов и чипсов. Американцам тоже приходится разворачивать корабли с соей, которые шли в Китай. Оттуда другого ответа никто и не ждал, но тут еще и традиционные партнеры, а не соперники, дали понять, что отныне ваши джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson у нас — только за дополнительную плату.
Джо Ночера, бизнес-журналист, колумнист Bloomberg: «Зачем президенту использовать эти тарифы против наших ближайших союзников — Евросоюза, Канады и Мексики?! Я обожаю свои авокадо! Эти тарифы ему нужны, чтобы нажимать на тех или других и показывать, что Штаты здесь — главные. Китай не дает нам покоя, так давайте накажем канадцев! Это просто смешно, что нам приходится так себя вести. Европа, Канада — не просто наши проверенные союзники — они помогают нашей экономике так же, как мы помогаем их экономикам».
Ответные одиночные залпы раздаются из Парижа, Лондона, Берлина и Брюсселя. Пошлины Трампа здесь назвали «карательными, преступными и глупыми». Убытки Европы от пошлин оцениваются в 6 миллиардов долларов.
Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии: «Это плохой день для мировой торговли. Евросоюз не может не реагировать на это. Если США могут вводит пошлины, то и мы можем сделать то же самое».
Но согласия и единства у европейских товарищей нет и сейчас, каждый думает о себе. Все негодуют по-своему: Макрон обещает жесткий ответ, но собирается «поговорить с Трампом», а Меркель раздумывает об экспорте немецких машин: не затронут ли новые пошлины и их, если американского лидера обидят слишком жесткие ответные меры?
Пошлина — это праздник. Когда санкции вводили против России, та же Европа местами, конечно, несла убытки, но в целом соглашалась и поддерживала меры американского воздействия. Сейчас внезапно пришло и ее время, и Канады, и Мексики. Это бизнес-подход Трампа — ничего необычного, такая видимая рука рынка.
Дональда Трампа и до выборов раздражали все. Китай особенно. Поднебесная украла и запустила собственное производство полупроводниковых товаров, а это важная статья американского экспорта. Даже главные американские бренды собирают свои товары в КНР. Япония и Германия раздражали своими автомобилями на американском рынке, Германия — дорогими марками, а знаменитые желтые такси, ставшие символом Нью-Йорка, — сплошные Toyota. Все вместе же они раздражали импортом дешевой стали и алюминия. Пришлось бить первым и по всем сразу, чтобы боялись и было о чем договариваться, ведь кто-то не выдержит и пойдет на уступки.
Новый заградительный тариф на ввоз стали составил 25%, на алюминий — 10%. Главный удар нанесен по Китаю, сопернику Америки что в военной сфере, что в торгово-экономической. Трамп уверяет, что все на благо страны. Производство той же стали внутри США упало так низко, что это уже угроза нацбезопасности. Но с ним спорят те, кому придется платить по этим счетам.
Джордан Гудман, финансовый консультант: «Цены уже растут. Все, что вы покупаете из импорта, вырастет в цене. Плюс 10–25%, и это уже коснулось стали и алюминия. На все, что импортируем мы, цены тоже вырастут. Речь идет о 20-процентных пошлинах на машины, импортируемые из Мексики».
Как выяснил корреспондент Антон Пономарёв, отношения с той же Мексикой пошлинами уже не испортишь, но досталось и верному и преданному Евросоюзу, и даже Канаде. Дружба дружбой, а алюминий, которым Канада заполняет американский рынок наполовину, отныне врозь.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Эти тарифы неприемлемы. Неприемлемо рассматривать Канаду угрозой для США! Это оскорбляет давнее сотрудничество в области безопасности между Канадой и США, это оскорбляет память тысяч канадцев, которые сражались и погибли вместе с американскими братьями по оружию».
Канадцы ответили братьям тем же оружием. Введены зеркальные меры на 13 миллиардов долларов против американских ягод, алкоголя и кленового сиропа. Мексиканцы усложняют жизнь поставщикам мяса, соусов и чипсов. Американцам тоже приходится разворачивать корабли с соей, которые шли в Китай. Оттуда другого ответа никто и не ждал, но тут еще и традиционные партнеры, а не соперники, дали понять, что отныне ваши джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson у нас — только за дополнительную плату.
Джо Ночера, бизнес-журналист, колумнист Bloomberg: «Зачем президенту использовать эти тарифы против наших ближайших союзников — Евросоюза, Канады и Мексики?! Я обожаю свои авокадо! Эти тарифы ему нужны, чтобы нажимать на тех или других и показывать, что Штаты здесь — главные. Китай не дает нам покоя, так давайте накажем канадцев! Это просто смешно, что нам приходится так себя вести. Европа, Канада — не просто наши проверенные союзники — они помогают нашей экономике так же, как мы помогаем их экономикам».
Ответные одиночные залпы раздаются из Парижа, Лондона, Берлина и Брюсселя. Пошлины Трампа здесь назвали «карательными, преступными и глупыми». Убытки Европы от пошлин оцениваются в 6 миллиардов долларов.
Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии: «Это плохой день для мировой торговли. Евросоюз не может не реагировать на это. Если США могут вводит пошлины, то и мы можем сделать то же самое».
Но согласия и единства у европейских товарищей нет и сейчас, каждый думает о себе. Все негодуют по-своему: Макрон обещает жесткий ответ, но собирается «поговорить с Трампом», а Меркель раздумывает об экспорте немецких машин: не затронут ли новые пошлины и их, если американского лидера обидят слишком жесткие ответные меры?
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