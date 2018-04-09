Трамп назвал торговые отношения с Китаем «тупыми»

Президент США Дональд Трамп возмутился, что пошлины на американские автомобили в Китае намного выше, чем в США на машины китайского производства.
Дональд Трамп заявил в Twitter, что назвал деловые отношения между Америкой и Китаем «тупой торговлей, которая продолжается годами». Об этом он написал в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Когда отправляют машину в США из Китая, пошлина составляет 2,5%. А когда автомобиль отправляют в Китай из США, пошлина — 25%. Это звучит как свободная или честная торговля? Нет, это звучит как тупая торговля, продолжающаяся годами!»
22 марта американский президент подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Кроме того США ввели 25-процентные пошлины на товары из КНР. В список товаров вошли 1300 наименований. Эксперты оценили потери КНР в 60 миллиардов долларов. Также Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт алюминия и стали в США.
В КНР решили обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Кроме того также утвердили 25-процентные пошлины на 106 наименований американских товаров, назвав это решение ответом Вашингтону. СМИ констатировали развязывание новой мировой торговой войны.
Ранее сегодня 45-й президент США назвал президента Сирии Башара Асада «животным».
Дональд Трамп, президент США: «Когда отправляют машину в США из Китая, пошлина составляет 2,5%. А когда автомобиль отправляют в Китай из США, пошлина — 25%. Это звучит как свободная или честная торговля? Нет, это звучит как тупая торговля, продолжающаяся годами!»
When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 ½%. When a car is sent to China from the United States, there is a Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE — going on for years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2018 г.
22 марта американский президент подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Кроме того США ввели 25-процентные пошлины на товары из КНР. В список товаров вошли 1300 наименований. Эксперты оценили потери КНР в 60 миллиардов долларов. Также Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт алюминия и стали в США.
В КНР решили обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Кроме того также утвердили 25-процентные пошлины на 106 наименований американских товаров, назвав это решение ответом Вашингтону. СМИ констатировали развязывание новой мировой торговой войны.
Ранее сегодня 45-й президент США назвал президента Сирии Башара Асада «животным».
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