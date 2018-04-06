Трамп поручил разработать новый список пошлин на импорт китайских товаров

СМИ сообщают о новом витке торговой войны КНР и США. Американский президент распорядился подготовить очередной список продукции из КНР, в отношении которой будут введены пошлины при ввозе в США.
Из заявления президента США Дональда Трампа: «Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет 100 млрд долларов, и подготовить список такой продукции».
В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома говорится, что трамп вновь заявил, что Пекин «прибегает к недобросовестной торговой практике», заставляя американские компании передавать свои технологии и интеллектуальную собственность китайским предприятиям, цитирует ТАСС.
В Китае уже отреагировали. Как передает агентство «Синьхуа», подготовка администрацией президента США Дональда Трампа нового списка импортных товаров из Китая для введения дополнительных пошлин на сумму 100 млрд долларов является «серьезным нарушением принципов мировой торговли».
В среду Госсовет Китая утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований американских товаров, назвали это решение ответом на публикацию Вашингтоном списка китайских товаров, которые Соединенные Штаты решили обложить дополнительным налогом.
Указ о введении 25-процентных пошлин на товары из КНР был подписан Трампом в конце марта. В список товаров вошли 1300 наименований. По оценкам экспертов, в результате введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт алюминия и стали в США. В КНР решили обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию.
В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома говорится, что трамп вновь заявил, что Пекин «прибегает к недобросовестной торговой практике», заставляя американские компании передавать свои технологии и интеллектуальную собственность китайским предприятиям, цитирует ТАСС.
В Китае уже отреагировали. Как передает агентство «Синьхуа», подготовка администрацией президента США Дональда Трампа нового списка импортных товаров из Китая для введения дополнительных пошлин на сумму 100 млрд долларов является «серьезным нарушением принципов мировой торговли».
В среду Госсовет Китая утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований американских товаров, назвали это решение ответом на публикацию Вашингтоном списка китайских товаров, которые Соединенные Штаты решили обложить дополнительным налогом.
Указ о введении 25-процентных пошлин на товары из КНР был подписан Трампом в конце марта. В список товаров вошли 1300 наименований. По оценкам экспертов, в результате введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт алюминия и стали в США. В КНР решили обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию.
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