«Двойной абсурд»: решение Трампа о пошлинах раскритиковали во всем мире

Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт металла в США. Эксперты уже назвали это решение началом глобальной торговой войны. Размер пошлины для алюминия составит 10%, для стали — 25%.
Заградительные меры должны вступить в силу через 15 дней и пока не коснутся лишь Канады и Мексики. Свое решение Трамп объяснил тем, что хочет защитить металлургические предприятия Америки, которые пострадали от недобросовестной торговли.
Первая реакция пришла из Европы. В министерстве финансов Франции заявили, что вместе с партнерами по ЕС оценят действия Вашингтона и в случае необходимости примут ответные меры. В Японии решение Трампа назвали «прискорбным» и отметили, что такой шаг окажет значительное влияние на отношения двух стран. Против введения пошлин также выступили Китай и Южная Корея. А власти Великобритании охарактеризовали случившееся как «двойной абсурд».
Первая реакция пришла из Европы. В министерстве финансов Франции заявили, что вместе с партнерами по ЕС оценят действия Вашингтона и в случае необходимости примут ответные меры. В Японии решение Трампа назвали «прискорбным» и отметили, что такой шаг окажет значительное влияние на отношения двух стран. Против введения пошлин также выступили Китай и Южная Корея. А власти Великобритании охарактеризовали случившееся как «двойной абсурд».
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