Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз алюминия и стали

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия.
Сообщается, что размер пошлин, как и ожидалось, составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что некоторые страны могут быть освобождены от выплат таможенных сборов. Уточняется, что речь идет, в частности, о Канаде, Мексике и Австралии.
Документ вступит в силу через 15 дней, передает ТАСС.
Идея ввести пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности вызвала немало споров в США. В частности, ранее сообщалось, что главный экономический советник Белого дома Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с Трампом по этому вопросу.
Документ вступит в силу через 15 дней, передает ТАСС.
Идея ввести пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности вызвала немало споров в США. В частности, ранее сообщалось, что главный экономический советник Белого дома Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с Трампом по этому вопросу.
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