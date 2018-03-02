Трамп выбрал самый жесткий вариант пошлин на ввоз в США стали и алюминия

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2018

На встрече с руководителями американских металлургических компаний он сообщил о решении ввести высокие пошлины на ввоз в страну стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что сталелитейная и алюминиевая промышленность США «уничтожались на протяжении десятков лет».: «Нам нужна свободная, справедливая и продуманная торговая политика!»В первую очередь тарифы ударят по Китаю — это главный поставщик в США стали и алюминия. Но для Евросоюза, Канады, Японии, Южной Кореи и России они тоже будут болезненными. Доля металлургии в российском экспорте — около 15%. От американских заградительных мер пострадают НЛМК, ТМК, ММК, «Евраз» и «Русал», который поставляет в США до 20% своего алюминия.Китай, Канада и Евросоюз уже выразили несогласие с решением Белого дома и пообещали ответные шаги.