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    Трамп выбрал самый жесткий вариант пошлин на ввоз в США стали и алюминия. налоги и пошлины, промышленность, США, Трамп Дональд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп выбрал самый жесткий вариант пошлин на ввоз в США стали и алюминия

    Трамп выбрал самый жесткий вариант пошлин на ввоз в США стали и алюминия

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    Трамп выбрал самый жесткий вариант пошлин на ввоз в США стали и алюминия

    Трамп выбрал самый жесткий вариант пошлин на ввоз в США стали и алюминия

    Трамп выбрал самый жесткий вариант пошлин на ввоз в США стали и алюминия

      Дональд Трамп вводит пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Указ об этом он собирается подписать на следующей неделе. Это самый жесткий вариант ограничений из тех, которые Трампу предлагали в Минторге.

      На встрече с руководителями американских металлургических компаний он сообщил о решении ввести высокие пошлины на ввоз в страну стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что сталелитейная и алюминиевая промышленность США «уничтожались на протяжении десятков лет».

      Дональд Трамп: «Нам нужна свободная, справедливая и продуманная торговая политика!»


      В первую очередь тарифы ударят по Китаю — это главный поставщик в США стали и алюминия. Но для Евросоюза, Канады, Японии, Южной Кореи и России они тоже будут болезненными. Доля металлургии в российском экспорте — около 15%. От американских заградительных мер пострадают НЛМК, ТМК, ММК, «Евраз» и «Русал», который поставляет в США до 20% своего алюминия.

      Китай, Канада и Евросоюз уже выразили несогласие с решением Белого дома и пообещали ответные шаги.

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