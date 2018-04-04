Китай готовит жалобу в ВТО в связи с нарушением своих торговых прав в США

Белый дом обнародовал список продукции из КНР, в отношении которой Соединённые Штаты планируют ввести дополнительные
25-процентные пошлины.
Из текста заявления аппарата представителя США на торговых переговорах: «Это является ответом США на недобросовестную торговую практику, к которой прибегает Китай».
Как передает ТАСС, в распространенный Белым домом 45-страничный перечень включены 1300 наименований различной продукции. Под новые пошлины США попадают китайская аэрокосмическая отрасль, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машиностроение, судостроение, электрогенерирующее оборудование, разработка и производство железнодорожного оборудования, транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, сельхозтехника и производство лекарственных препаратов.
Из заявления аппарата представителя США на торговых переговорах: «Трамп объявил в марте, что США введут пошлины на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет 50 млрд долларов, и предпримут другие действия в ответ на проводимую Китаем политику принуждения американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям».
В аппарате представителя США заявили, что публичные слушания по вопросу введения пошлин на вышеперечисленные китайские товары и технологии, запланированы на 15 мая.
Власти КНР уже заявили, что готовят жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с усиливающимися мерами давления со стороны Соединенных Штатов.
Лу Кан, официальный представитель МИД КНР: «Мы немедленно предпримем меры в ответ на ошибочные действия Вашингтона и направим жалобу в ВТО. Подобное поведение не в интересах США, как и всего мира».
Дипломат подчеркнул, что Китай не намерен наблюдать за тем, как Соединенные Штаты ущемляют его права с нарушением всех общепринятых норм международного законодательства, и обязательно примет срочные ответные меры.
Напомним, новый виток «торговой войны» вызвало решение США о введении таможенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия, которое вступило в силу в марте. Решение Вашингтона о вводе пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности вызвало немало споров в США и резкую критику со стороны других государств. В ответ Китай повысил пошлины на 128 наименований товаров, ввозимых из Соединенных Штатов.
В Минэкономразвития России также заявили о готовящемся ответе на решение американских властей ввести пошлины на сталь и алюминий.
Как передает ТАСС, в распространенный Белым домом 45-страничный перечень включены 1300 наименований различной продукции. Под новые пошлины США попадают китайская аэрокосмическая отрасль, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машиностроение, судостроение, электрогенерирующее оборудование, разработка и производство железнодорожного оборудования, транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, сельхозтехника и производство лекарственных препаратов.
Из заявления аппарата представителя США на торговых переговорах: «Трамп объявил в марте, что США введут пошлины на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет 50 млрд долларов, и предпримут другие действия в ответ на проводимую Китаем политику принуждения американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям».
В аппарате представителя США заявили, что публичные слушания по вопросу введения пошлин на вышеперечисленные китайские товары и технологии, запланированы на 15 мая.
Власти КНР уже заявили, что готовят жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с усиливающимися мерами давления со стороны Соединенных Штатов.
Лу Кан, официальный представитель МИД КНР: «Мы немедленно предпримем меры в ответ на ошибочные действия Вашингтона и направим жалобу в ВТО. Подобное поведение не в интересах США, как и всего мира».
Дипломат подчеркнул, что Китай не намерен наблюдать за тем, как Соединенные Штаты ущемляют его права с нарушением всех общепринятых норм международного законодательства, и обязательно примет срочные ответные меры.
Напомним, новый виток «торговой войны» вызвало решение США о введении таможенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия, которое вступило в силу в марте. Решение Вашингтона о вводе пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности вызвало немало споров в США и резкую критику со стороны других государств. В ответ Китай повысил пошлины на 128 наименований товаров, ввозимых из Соединенных Штатов.
В Минэкономразвития России также заявили о готовящемся ответе на решение американских властей ввести пошлины на сталь и алюминий.
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