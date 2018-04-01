Китай обложил высокими пошлинами 128 товаров из США

Китай принял решение повысить пошлины на 128 наименований товаров, ввозимых из Соединённых Штатов. Об этом говорится в сообщении китайского Минфина.
Из сообщения Минфина Китая: «С 2 апреля мы отказываемся от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров».
В сообщении уточняется, что пошлиной в 15% будут облагаться фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований). Пошлина на свинину и продукты из нее составит 25%, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт стали в 25%, а Китай — главный мировой поставщик этого металла. Кроме этого, пошлина в 10% была введена на алюминий.
В конце марта Трамп подписал документ, который предусматривает введение пошлин на товары из Поднебесной и установку ограничений на инвестиции со стороны китайских компаний. По оценкам экспертов, от введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов.
В сообщении уточняется, что пошлиной в 15% будут облагаться фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований). Пошлина на свинину и продукты из нее составит 25%, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт стали в 25%, а Китай — главный мировой поставщик этого металла. Кроме этого, пошлина в 10% была введена на алюминий.
В конце марта Трамп подписал документ, который предусматривает введение пошлин на товары из Поднебесной и установку ограничений на инвестиции со стороны китайских компаний. По оценкам экспертов, от введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов.
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