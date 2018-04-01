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    Китай обложил высокими пошлинами 128 товаров из США

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    Китай обложил высокими пошлинами 128 товаров из США

    Китай обложил высокими пошлинами 128 товаров из США

    Китай принял решение повысить пошлины на 128 наименований товаров, ввозимых из Соединённых Штатов. Об этом говорится в сообщении китайского Минфина.

    Из сообщения Минфина Китая: «С 2 апреля мы отказываемся от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров».

    В сообщении уточняется, что пошлиной в 15% будут облагаться фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований). Пошлина на свинину и продукты из нее составит 25%, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт стали в 25%, а Китай — главный мировой поставщик этого металла. Кроме этого, пошлина в 10% была введена на алюминий.

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    В конце марта Трамп подписал документ, который предусматривает введение пошлин на товары из Поднебесной и установку ограничений на инвестиции со стороны китайских компаний. По оценкам экспертов, от введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов.

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