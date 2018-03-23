Торговый дефицит: Трамп объяснил введение торговых ограничений в отношении Китая

Америка ввела торговые ограничения против Китая. Соответствующий меморандум подписал Дональд Трамп.
Подписанный президентом США документ предусматривает введение пошлин на товары из Поднебесной и ограничений на инвестиции со стороны китайских компаний. По мнению Дональда Трампа, Пекин нарушает международные правила торговли, чем наносит вред благосостоянию Соединённых Штатов.
В Белом доме также считают, что Китай «нечестным образом» приобретает передовые американские технологии, которые потом использует на своих предприятиях. Кроме того, Вашингтон недоволен тем, что импорт товаров из Азии в США во много раз превышает уровень экспорта.
Дональд Трамп, президент США: «У нас громадный торговый дефицит. Это самый большой дефицит в мировой истории. По разным оценкам он составляет от 375 до до 504 миллиардов долларов. Кроме того, у нас сложилась ситуация с колоссальной кражей интеллектуальной собственности. Это соответствует потере сотен миллиардов долларов».
По оценкам экспертов, от введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов. В Пекине уже заявили, что в ответ могут увеличить пошлины на импортируемые из США товары. На этом фоне утром азиатские биржи рухнули вслед за американскими, обрушившимися накануне. Сегодня же Вашингтон ввел таможенные пошлины на ввоз из-за рубежа стали и алюминия, которые Трамп анонсировал еще в начале марта.
Подробности — в материале.
В Белом доме также считают, что Китай «нечестным образом» приобретает передовые американские технологии, которые потом использует на своих предприятиях. Кроме того, Вашингтон недоволен тем, что импорт товаров из Азии в США во много раз превышает уровень экспорта.
Дональд Трамп, президент США: «У нас громадный торговый дефицит. Это самый большой дефицит в мировой истории. По разным оценкам он составляет от 375 до до 504 миллиардов долларов. Кроме того, у нас сложилась ситуация с колоссальной кражей интеллектуальной собственности. Это соответствует потере сотен миллиардов долларов».
По оценкам экспертов, от введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов. В Пекине уже заявили, что в ответ могут увеличить пошлины на импортируемые из США товары. На этом фоне утром азиатские биржи рухнули вслед за американскими, обрушившимися накануне. Сегодня же Вашингтон ввел таможенные пошлины на ввоз из-за рубежа стали и алюминия, которые Трамп анонсировал еще в начале марта.
Подробности — в материале.
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