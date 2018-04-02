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    Минэкономразвития: РФ готовит ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий

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    Минэкономразвития: РФ готовит ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий

    Минэкономразвития: РФ готовит ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий

    Москва готовит ответ на решение американских властей ввести пошлины на сталь и алюминий.

    Об этом заявил замглавы министерства экономического развития Алексей Груздев, передает ТАСС.

    Алексей Груздев: «Россия и следит внимательно, и активно участвует во всех процессах. Оценка, официальная оценка будет дана, и соответствующие заявления будут подготовлены. Я не уполномочен предвосхищать решения правительства, такие решения готовятся».

    смотретьКитай надеется, что США отменят введенные пошлины на сталь и алюминий
    Китай надеется, что США отменят введенные пошлины на сталь и алюминий
    Решение США о введении таможенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия вступило в силу в марте. Идея ввести пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности вызвала немало споров в США и резкую критику со стороны других государств. Китай уже принял ответные меры — повышены пошлины на 128 наименований товаров, ввозимых из Соединенных Штатов.

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