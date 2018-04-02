Китай надеется, что США отменят введенные пошлины на сталь и алюминий

Китай надеется, что США как можно раньше аннулируют введенные ранее пошлины на сталь и алюминий, чтобы вернуть взаимную торговлю двух стран в нормальное русло.
Ранее министерство коммерции сообщило, что Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Вскоре министерство коммерции опубликовало заявление, в котором выразило надежду на отмену мер США.
Из заявления министерства: «Мы надеемся, что США в кратчайшие сроки отменят принятые ими меры, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации, это поспособствует возврату торговли соответствующими товарами между США и КНР к нормальному состоянию».
Отмечается, что частичное прекращение выполнения Китаем своих обязательств перед США соответствует законным правам КНР как члена ВТО.
Минкоммерции Китая в очередной раз отметило, что для КНР и США, являющихся двумя крупнейшими экономиками мира, сотрудничество остается единственным правильным выбором, стороны должны урегулировать имеющиеся противоречия путем диалога и продвигать дальнейшее совместное развитие, а также избегать действий, которые еще сильнее могут навредить их торгово-экономическим отношениям.
Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В частности, США ввели ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки».
Из заявления министерства: «Мы надеемся, что США в кратчайшие сроки отменят принятые ими меры, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации, это поспособствует возврату торговли соответствующими товарами между США и КНР к нормальному состоянию».
Отмечается, что частичное прекращение выполнения Китаем своих обязательств перед США соответствует законным правам КНР как члена ВТО.
Минкоммерции Китая в очередной раз отметило, что для КНР и США, являющихся двумя крупнейшими экономиками мира, сотрудничество остается единственным правильным выбором, стороны должны урегулировать имеющиеся противоречия путем диалога и продвигать дальнейшее совместное развитие, а также избегать действий, которые еще сильнее могут навредить их торгово-экономическим отношениям.
Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В частности, США ввели ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки».
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