ЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту

ЕС больше не видит возможности продолжать переговоры о свободной торговле с США и оспаривает решение Вашингтона о заградительных пошлинах в ВТО. Списки ответных мер подготовили также Канада и Мексика.
Решение о вводе заградительных пошлин на импорт стали и алюминия Белый дом принял еще в марте, но тогда же для своих ближайших союзников — Евросоюза, Канады и Мексики — Трамп сделал исключение, отложив повышение тарифов до 1 июня. Но больше Вашингтон ждать не намерен.
Уилбур Росс, министр торговли США: «В мире существует перепроизводство стали, и ее очень много скопилось на складах. Мы должны были подойти к этому с глобальной точки зрения. Нельзя решать такую проблему только с одной страной».
Белый дом объясняет свое решение национальной безопасностью США. Почти половина стали и алюминия, использующихся в американской промышленности, поступает из-за границы, что, по мнению Трампа, подрывает американскую экономику, а значит, угрожает всей стране. При этом расчет, очевидно, делался на то, что основные поставщики металла в Америку и союзники США — Евросоюз, Канада и Мексика — просто проглотят повышение пошлин.
Уилбур Росс: «Я не думаю, что это изменит фундаментальные принципы наших взаимоотношений. Все когда-нибудь ссорятся друг с другом. Каждая семья, каждая страна проходит через это. Ничего странного в этом нет. Я думаю, что со временем все переживут и то, что происходит сейчас».
Но американские союзники, похоже, в данном случае намерены сопротивляться. Через считаные минуты после того, как Белый дом объявил о повышении пошлин, в Евросоюзе заговорили о готовности ответить на фактическое объявление торговой войны.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы уверены, что эти пошлины нарушают правила торговли Всемирной торговой организации. На последней встрече в Софии мы дали понять, что хотим добиться отмены пошлин, и предложили конструктивные варианты. Если же проблема возникнет, то мы готовы дать умный, твердый и совместный ответ, но я не хочу забегать вперед, так как пока решение мы не приняли».
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пообещал немедленно оспорить решение Вашингтона в ВТО и подготовить ответные меры. Эхом отозвалась и Канада, премьер которой назвал действия США неприемлемыми.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Канада — надежный поставщик стали и алюминия в американскую оборонную промышленность. Наша сталь идет в американские танки, а алюминий — в американские самолеты. Рассматривать Канаду как угрозу национальной безопасности США просто немыслимо».
Канада уже подготовила на двух листах список американских товаров, которые обложат пошлинами, если Вашингтон не отменит свое решение. И одной сталью или алюминием дело не ограничится: канадцы готовы ответить ударом по всему американскому экспорту, который составляет около 16 млрд долларов в год. Такой же шаг собирается предпринять и Мексика. Под пошлины, кроме металла, могут попасть популярные в стране американские продукты: сыры, яблоки и свинина. Европа рассматривает повышение тарифов на ввоз знаменитых мотоциклов Harley-Davidson, бурбона и даже джинсов. Получается, что американские пошлины вернутся в Вашингтон бумерангом.
Йоахим Ланг, главный менеджер Федерального объединения немецкой промышленности: «В результате товары, произведенные в США с использованием стали и алюминия, станут дороже. Это то, что президент США должен принимать в расчет. Протекционизм стальной индустрии приведет к тому, что вообще цены на товары для американцев тоже вырастут».
В Америке решение Трампа приветствовали только сталелитейщики. Даже ассоциация производителей алюминия выступила против ввода пошлин. Особенно беспокоятся фермеры, которым полномасштабная торговая война не сулит ничего хорошего.
Администрация Трампа тем временем рассматривает возможность открыть еще один фронт в этом экономическом противостоянии. Белый дом хочет ввести пошлины на японские, корейские и немецкие машины, опять объясняя это необходимостью защитить американского производителя.
Уилбур Росс, министр торговли США: «В мире существует перепроизводство стали, и ее очень много скопилось на складах. Мы должны были подойти к этому с глобальной точки зрения. Нельзя решать такую проблему только с одной страной».
Белый дом объясняет свое решение национальной безопасностью США. Почти половина стали и алюминия, использующихся в американской промышленности, поступает из-за границы, что, по мнению Трампа, подрывает американскую экономику, а значит, угрожает всей стране. При этом расчет, очевидно, делался на то, что основные поставщики металла в Америку и союзники США — Евросоюз, Канада и Мексика — просто проглотят повышение пошлин.
Уилбур Росс: «Я не думаю, что это изменит фундаментальные принципы наших взаимоотношений. Все когда-нибудь ссорятся друг с другом. Каждая семья, каждая страна проходит через это. Ничего странного в этом нет. Я думаю, что со временем все переживут и то, что происходит сейчас».
Но американские союзники, похоже, в данном случае намерены сопротивляться. Через считаные минуты после того, как Белый дом объявил о повышении пошлин, в Евросоюзе заговорили о готовности ответить на фактическое объявление торговой войны.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы уверены, что эти пошлины нарушают правила торговли Всемирной торговой организации. На последней встрече в Софии мы дали понять, что хотим добиться отмены пошлин, и предложили конструктивные варианты. Если же проблема возникнет, то мы готовы дать умный, твердый и совместный ответ, но я не хочу забегать вперед, так как пока решение мы не приняли».
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пообещал немедленно оспорить решение Вашингтона в ВТО и подготовить ответные меры. Эхом отозвалась и Канада, премьер которой назвал действия США неприемлемыми.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Канада — надежный поставщик стали и алюминия в американскую оборонную промышленность. Наша сталь идет в американские танки, а алюминий — в американские самолеты. Рассматривать Канаду как угрозу национальной безопасности США просто немыслимо».
Канада уже подготовила на двух листах список американских товаров, которые обложат пошлинами, если Вашингтон не отменит свое решение. И одной сталью или алюминием дело не ограничится: канадцы готовы ответить ударом по всему американскому экспорту, который составляет около 16 млрд долларов в год. Такой же шаг собирается предпринять и Мексика. Под пошлины, кроме металла, могут попасть популярные в стране американские продукты: сыры, яблоки и свинина. Европа рассматривает повышение тарифов на ввоз знаменитых мотоциклов Harley-Davidson, бурбона и даже джинсов. Получается, что американские пошлины вернутся в Вашингтон бумерангом.
Йоахим Ланг, главный менеджер Федерального объединения немецкой промышленности: «В результате товары, произведенные в США с использованием стали и алюминия, станут дороже. Это то, что президент США должен принимать в расчет. Протекционизм стальной индустрии приведет к тому, что вообще цены на товары для американцев тоже вырастут».
В Америке решение Трампа приветствовали только сталелитейщики. Даже ассоциация производителей алюминия выступила против ввода пошлин. Особенно беспокоятся фермеры, которым полномасштабная торговая война не сулит ничего хорошего.
Администрация Трампа тем временем рассматривает возможность открыть еще один фронт в этом экономическом противостоянии. Белый дом хочет ввести пошлины на японские, корейские и немецкие машины, опять объясняя это необходимостью защитить американского производителя.
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