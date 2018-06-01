    ЕС начинает спор с США в ВТО

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    ЕС начинает спор с США в ВТО

    ЕС начинает спор с США в ВТО

    Евросоюз начинает спор во Всемирной торговой организации в связи с решением США ввести пошлины на металлы. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    Могерини напомнила, что об ответных мерах, в том числе введении дополнительных пошлин на американские товары, накануне предупреждал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    Федерика Могерини: «Совершенно очевидно, что Евросоюз должен защищать свои интересы, поэтому, как было вчера сказано председателем, сегодня ЕС начнет спор в ВТО и введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США».

    Могерини при этом подчеркнула, что ЕС не намерен ни с кем воевать.

    Федерика Могерини: «Мы не хотим войн, это даже не обсуждается, в том числе в торговле. Мы верим в свободную торговлю. И наши меры будут пропорциональными, разумными и в соответствии с нормами ВТО».

    Ранее в Брюсселе предупреждали, что рассматривают американские мотоциклы, джинсы и бурбон в качестве объекта для возможных ответных пошлин.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал американские пошлины на металл незаконными.

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