ЕС начинает спор с США в ВТО

Евросоюз начинает спор во Всемирной торговой организации в связи с решением США ввести пошлины на металлы. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Могерини напомнила, что об ответных мерах, в том числе введении дополнительных пошлин на американские товары, накануне предупреждал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Федерика Могерини: «Совершенно очевидно, что Евросоюз должен защищать свои интересы, поэтому, как было вчера сказано председателем, сегодня ЕС начнет спор в ВТО и введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США».
Могерини при этом подчеркнула, что ЕС не намерен ни с кем воевать.
Федерика Могерини: «Мы не хотим войн, это даже не обсуждается, в том числе в торговле. Мы верим в свободную торговлю. И наши меры будут пропорциональными, разумными и в соответствии с нормами ВТО».
Ранее в Брюсселе предупреждали, что рассматривают американские мотоциклы, джинсы и бурбон в качестве объекта для возможных ответных пошлин.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал американские пошлины на металл незаконными.
Федерика Могерини: «Совершенно очевидно, что Евросоюз должен защищать свои интересы, поэтому, как было вчера сказано председателем, сегодня ЕС начнет спор в ВТО и введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США».
Могерини при этом подчеркнула, что ЕС не намерен ни с кем воевать.
Федерика Могерини: «Мы не хотим войн, это даже не обсуждается, в том числе в торговле. Мы верим в свободную торговлю. И наши меры будут пропорциональными, разумными и в соответствии с нормами ВТО».
Ранее в Брюсселе предупреждали, что рассматривают американские мотоциклы, джинсы и бурбон в качестве объекта для возможных ответных пошлин.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал американские пошлины на металл незаконными.
Комментарии