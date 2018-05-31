Макрон назвал незаконными американские пошлины на сталь и алюминий

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным введение Соединёнными Штатами повышенных пошлин на импорт алюминия и стали из Евросоюза.
Французский лидер назвал эту меру ошибкой. В ближайшее время он обсудит этот вопрос с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает AFP.
Ранее США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия), которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины начнут действовать с 1 июня.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявил, что односторонние действия США противоречат нормам ВТО и Вашингтон не оставляет Брюсселю иного выбора, кроме как вводить ответные меры. В правительстве Канады сообщили, что рассматривают несколько вариантов ответа на действия США.
Ранее США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия), которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины начнут действовать с 1 июня.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявил, что односторонние действия США противоречат нормам ВТО и Вашингтон не оставляет Брюсселю иного выбора, кроме как вводить ответные меры. В правительстве Канады сообщили, что рассматривают несколько вариантов ответа на действия США.
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