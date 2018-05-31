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    Макрон назвал незаконными американские пошлины на сталь и алюминий

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    Макрон назвал незаконными американские пошлины на сталь и алюминий

    Макрон назвал незаконными американские пошлины на сталь и алюминий

    Макрон назвал незаконными американские пошлины на сталь и алюминий
  • Фото: Associated Press © 2018, Philippe Wojazer

    • Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным введение Соединёнными Штатами повышенных пошлин на импорт алюминия и стали из Евросоюза.

    Французский лидер назвал эту меру ошибкой. В ближайшее время он обсудит этот вопрос с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает AFP.

    Ранее США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия), которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины начнут действовать с 1 июня.

    смотретьСША объявили о введении пошлин на металл из ЕС, Канады и Мексики
    США объявили о введении пошлин на металл из ЕС, Канады и Мексики
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявил, что односторонние действия США противоречат нормам ВТО и Вашингтон не оставляет Брюсселю иного выбора, кроме как вводить ответные меры. В правительстве Канады сообщили, что рассматривают несколько вариантов ответа на действия США.

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