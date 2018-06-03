Трамп: США не потерпят поражение в торговой войне

Президент США заявил, что его не страшит торговая война с союзниками
из-за поднятия пошлин на металлы.
Дональд Трамп, президент США: «Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти 800 млрд долларов в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть».
Так Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал негативную реакцию Евросоюза, Канады и Мексики, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.
Дональд Трамп: «США заслуживают того, чтобы с ними вели честную торговлю». «Если вы не вводите никаких пошлин в отношении товаров, ввозимых в США той или страной, а она вводит пошлины в размере 25%, 50% или даже 100% в отношении наших товаров, то это несправедливо, и мы не будем больше этого терпеть. Это не свободная или честная торговля, а глупая торговля!».
Напомним, США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».
Так Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал негативную реакцию Евросоюза, Канады и Мексики, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.
Дональд Трамп: «США заслуживают того, чтобы с ними вели честную торговлю». «Если вы не вводите никаких пошлин в отношении товаров, ввозимых в США той или страной, а она вводит пошлины в размере 25%, 50% или даже 100% в отношении наших товаров, то это несправедливо, и мы не будем больше этого терпеть. Это не свободная или честная торговля, а глупая торговля!».
The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2018 г.
Напомним, США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».
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