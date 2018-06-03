    Трамп: США не потерпят поражение в торговой войне

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    Трамп: США не потерпят поражение в торговой войне

    Трамп: США не потерпят поражение в торговой войне

    Президент США заявил, что его не страшит торговая война с союзниками из-за поднятия пошлин на металлы.

    Дональд Трамп, президент США: «Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти 800 млрд долларов в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть».

    Так Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал негативную реакцию Евросоюза, Канады и Мексики, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.

    Дональд Трамп: «США заслуживают того, чтобы с ними вели честную торговлю». «Если вы не вводите никаких пошлин в отношении товаров, ввозимых в США той или страной, а она вводит пошлины в размере 25%, 50% или даже 100% в отношении наших товаров, то это несправедливо, и мы не будем больше этого терпеть. Это не свободная или честная торговля, а глупая торговля!».




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    Напомним, США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».

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