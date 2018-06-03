Вице-канцлер Австрии: ЕС должен отменить санкции против РФ из-за пошлин США

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».
В воскресном интервью изданию Osterreich вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что ЕС должен пересмотреть свою позицию в отношении России и отменить санкции. Особенно после того, как США ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий.
Хайнц-Кристиан Штрахе, вице-канцлер Австрии: «Желательно, чтобы Евросьюз переосмыслил свою позицию в отношении России. Ведь санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией».
По словам австрийского политика, Евросоюз должен продемонстрировать адекватную реакцию на таможенные пошлины США на сталь и алюминий и воспользоваться актуальной ситуацией для налаживания отношений с Россией.
Хайнц-Кристиан Штрахе: «Евросоюз должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля».
Напомним, с 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики. Брюссель, Оттава и Мехико расценили это как недружественный шаг администрации США.
Хайнц-Кристиан Штрахе, вице-канцлер Австрии: «Желательно, чтобы Евросьюз переосмыслил свою позицию в отношении России. Ведь санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией».
По словам австрийского политика, Евросоюз должен продемонстрировать адекватную реакцию на таможенные пошлины США на сталь и алюминий и воспользоваться актуальной ситуацией для налаживания отношений с Россией.
Хайнц-Кристиан Штрахе: «Евросоюз должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля».
Напомним, с 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики. Брюссель, Оттава и Мехико расценили это как недружественный шаг администрации США.
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