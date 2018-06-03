    Вице-канцлер Австрии: ЕС должен отменить санкции против РФ из-за пошлин США

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Heinz-Peter Bader
    <nobr>Вице-канцлер</nobr> Австрии: ЕС должен отменить санкции против РФ <nobr>из-за</nobr> пошлин США

    Вице-канцлер Австрии: ЕС должен отменить санкции против РФ из-за пошлин США

    <nobr>Вице-канцлер</nobr> Австрии: ЕС должен отменить санкции против РФ <nobr>из-за</nobr> пошлин США
  • Фото: Reuters © 2018, Heinz-Peter Bader

    • Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».

    В воскресном интервью изданию Osterreich вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что ЕС должен пересмотреть свою позицию в отношении России и отменить санкции. Особенно после того, как США ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий.

    Хайнц-Кристиан Штрахе, вице-канцлер Австрии: «Желательно, чтобы Евросьюз переосмыслил свою позицию в отношении России. Ведь санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией».

    По словам австрийского политика, Евросоюз должен продемонстрировать адекватную реакцию на таможенные пошлины США на сталь и алюминий и воспользоваться актуальной ситуацией для налаживания отношений с Россией.

    Хайнц-Кристиан Штрахе: «Евросоюз должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля».

    смотретьЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту
    ЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту
    Напомним, с 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики. Брюссель, Оттава и Мехико расценили это как недружественный шаг администрации США.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru