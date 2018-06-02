    Канада подала жалобу в ВТО из-за введения США новых пошлин

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    Канада подала жалобу в ВТО из-за введения США новых пошлин

    Канада подала жалобу в ВТО <nobr>из-за</nobr> введения США новых пошлин

    Канада запускает процесс урегулирования споров в ВТО в связи с введением Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия. Об этом заявила министр иностранных дел страны Христя Фриланд.

    Христя Фриланд, глава МИД Канады: «Эти односторонние торговые ограничения со стороны США нарушают правила торговли, установленные НАФТА и ВТО. Поэтому Канада запускает процесс урегулирования споров в соответствии с главой 20 соглашения НАФТА и механизмом разрешения споров ВТО».

    Она добавила, что Оттава будет сотрудничать с членами Всемирной торговой организации, которые придерживаются той же позиции, чтобы «оспорить эти незаконные и непродуктивные меры США», передает РИА Новости.

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