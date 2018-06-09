    Трамп опоздал на завтрак с лидерами G7, посвященный гендерному равенству

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    • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman
    Трамп опоздал на завтрак с лидерами G7, посвященный гендерному равенству

    Трамп опоздал на завтрак с лидерами G7, посвященный гендерному равенству

    Трамп опоздал на завтрак с лидерами G7, посвященный гендерному равенству
  • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman

    • Президент США Дональд Трамп опоздал на завтрак в рамках проходящего в канадском курортном городке Ла-Мальбе саммита G7.

    Как сообщает AP, хозяин саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил начать мероприятие, не дожидаясь опаздывающих. Ранее сообщалось, что завтрак с лидерами G7 станет последним мероприятием, которое посетит в Канаде президент Америки Дональд Трамп.

    Американский президент собирался покинуть саммит за четыре часа до его официального завершения и улететь в Сингапур — готовиться ко встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    смотретьНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    Американский лидер изначально прилетел в канадский Квебек самым последним из всех лидеров стран «большой семерки», который СМИ уже прозвали «саммитом раздора». Из-за этой задержки пришлось перенести запланированную двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А перед вылетом, еще в США, Трамп занялся откровенным троллингом коллег и предложил превратить G7 обратно в «большую восьмерку», вернув Россию.

    Накануне встречи в Канаде Дональд Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.



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