Новые санкции в отношении РФ: лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике

В итоговом коммюнике саммита G7 говорится, что лидеры стран готовы усилить антироссийские санкции.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что членам «большой семерки» удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек, пишет ТАСС.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран… За последние несколько дней мы достигли настоящего прогресса по широкому кругу вопросов. Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет наносить нам вред».
В итоговой декларации лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России, «если ее действия этого потребуют».
Из текста документа: «Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие».
Про то, что в ходе саммита G7 было достигнуто соглашение о том, что санкции против РФ могут быть расширены, говорила на итоговой пресс-конференции и премьер Великобритании.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Я также приветствую признание со стороны G7 необходимости сохранения санкций против России… Мы договорились быть готовыми к тому, чтобы принять дополнительные ограничительные меры против России, если это будет необходимо».
Ранее сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» договорились создать новый механизм для реагирования на действия «враждебных государств», в том числе России. Мэй также заявляла о «растущей угрозе» и «злонамеренных действиях России».
Напомним, на саммите G7 в Канаде лидеры стран «большой семерки» обсуждали не только новые пошлины и торговые ограничения, экологию и вопросы гендерного равенства, но и политику в отношении Москвы, включая предложение Дональда Трампа вернуть Россию в G8.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран… За последние несколько дней мы достигли настоящего прогресса по широкому кругу вопросов. Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет наносить нам вред».
В итоговой декларации лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России, «если ее действия этого потребуют».
Из текста документа: «Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие».
Про то, что в ходе саммита G7 было достигнуто соглашение о том, что санкции против РФ могут быть расширены, говорила на итоговой пресс-конференции и премьер Великобритании.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Я также приветствую признание со стороны G7 необходимости сохранения санкций против России… Мы договорились быть готовыми к тому, чтобы принять дополнительные ограничительные меры против России, если это будет необходимо».
Ранее сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» договорились создать новый механизм для реагирования на действия «враждебных государств», в том числе России. Мэй также заявляла о «растущей угрозе» и «злонамеренных действиях России».
Напомним, на саммите G7 в Канаде лидеры стран «большой семерки» обсуждали не только новые пошлины и торговые ограничения, экологию и вопросы гендерного равенства, но и политику в отношении Москвы, включая предложение Дональда Трампа вернуть Россию в G8.
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