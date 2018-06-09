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    Лидеры G7 договорились о противодействии «враждебной» России

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    • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman
    Лидеры G7 договорились о противодействии «враждебной» России

    Лидеры G7 договорились о противодействии «враждебной» России

    Лидеры G7 договорились о противодействии «враждебной» России
  • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman

    • Лидеры стран «большой семерки» договорились создать новый механизм для реагирования на действия «враждебных государств», в том числе России.

    Британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что новое соглашение означает, что «злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа».

    Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Я приветствую соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии для противостояния этой растущей угрозе».

    Предполагается, что страны «большой семерки» будут обмениваться разведданными и координировать свои действия в реагировании на различные международные угрозы, такие как кибератаки, наподобие вируса NotPetya, или инциденты, подобные отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, передает «Интерфакс».

    смотретьНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    Напомним, саммит G7 накануне стартовал в канадской провинции Квебек. Лидеры стран «большой семерки» обсуждали не только пошлины и последние торговые ограничения, но и политику в отношении Москвы. В том числе предложение Дональда Трампа вернуть Россию в G8.

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