Лидеры G7 договорились о противодействии «враждебной» России

Лидеры стран «большой семерки» договорились создать новый механизм для реагирования на действия «враждебных государств», в том числе России.
Британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что новое соглашение означает, что «злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа».
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Я приветствую соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии для противостояния этой растущей угрозе».
Предполагается, что страны «большой семерки» будут обмениваться разведданными и координировать свои действия в реагировании на различные международные угрозы, такие как кибератаки, наподобие вируса NotPetya, или инциденты, подобные отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, передает «Интерфакс».
Напомним, саммит G7 накануне стартовал в канадской провинции Квебек. Лидеры стран «большой семерки» обсуждали не только пошлины и последние торговые ограничения, но и политику в отношении Москвы. В том числе предложение Дональда Трампа вернуть Россию в G8.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Я приветствую соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии для противостояния этой растущей угрозе».
Предполагается, что страны «большой семерки» будут обмениваться разведданными и координировать свои действия в реагировании на различные международные угрозы, такие как кибератаки, наподобие вируса NotPetya, или инциденты, подобные отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, передает «Интерфакс».
Напомним, саммит G7 накануне стартовал в канадской провинции Квебек. Лидеры стран «большой семерки» обсуждали не только пошлины и последние торговые ограничения, но и политику в отношении Москвы. В том числе предложение Дональда Трампа вернуть Россию в G8.
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