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    Захарова обратилась к вышедшей на связь Юлии Скрипаль

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Захарова обратилась к вышедшей на связь Юлии Скрипаль

    Захарова обратилась к вышедшей на связь Юлии Скрипаль

    Захарова обратилась к вышедшей на связь Юлии Скрипаль
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Российские дипломаты каждый день пытались организовать контакт с Юлией Скрипаль после инцидента в Солсбери, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в МИД хотят удостовериться в том, что российскую гражданку никто не удерживает насильно в Великобритании, и получить из первых рук информацию о ее самочувствии, передает «Интерфакс».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью — удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца».

    смотреть«Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль
    «Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль
    Так Захарова отреагировала на видеообращение Юлии Скрипаль, которая впервые вышла на связь после отравления в Солсбери. Она призналась, что до сих пор не может прийти в себя, и рассказала, что процесс выздоровления был медленным и очень болезненным.

    Также Юлия Скрипаль сообщила, что в дальнейшем хотела бы вернуться в Россию. При этом она выразила благодарность российскому посольству за предложенную помощь, отметив, что сейчас не хочет ей пользоваться.

    Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и, не предъявив никаких доказательств, поспешили обвинить в атаке Россию. В Москве это категорически отрицают, говоря о провокации британских спецслужб.

    В середине апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы и доставили в «безопасное место». При этом ранее она не появилась на публике, а все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд.

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