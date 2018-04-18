Постпред РФ при ООН: Лондон планомерно уничтожает улики по делу Скрипаля

Лондон планомерно уничтожает вещественные доказательства и улики по делу Скрипаля. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Под шумок британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные в доме Скрипаля, пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые Скрипали посещали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке».
При этом, как подчеркнул Небензя, «простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало», передает РИА Новости.
Постпред РФ отметил, что, судя по всему, западные страны не интересует правда, когда речь идет об отравлении британского шпиона Скрипаля.
Василий Небензя: «Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не „Алиса в стране чудес“», а «Алиса в Зазеркалье». Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе. По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему».
Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля. При этом
Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета ОЗХО привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.
При этом, как подчеркнул Небензя, «простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало», передает РИА Новости.
Постпред РФ отметил, что, судя по всему, западные страны не интересует правда, когда речь идет об отравлении британского шпиона Скрипаля.
Василий Небензя: «Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не „Алиса в стране чудес“», а «Алиса в Зазеркалье». Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе. По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему».
Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля. При этом
Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета ОЗХО привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.
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