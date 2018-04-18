Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля. Великобритания, отравление, химическое оружие, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля

    ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля

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    ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля

    ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля

    ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля

      В Гааге проходит заседание исполкома Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Встречу созвали по инициативе Великобритании. Главный вопрос — в какой стране был произведен яд — по-прежнему открыт. И, судя по всему, никто никогда и не сможет на него ответить.

      Представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон сделал главное заявление: ни исследования ОЗХО, ни лабораторные исследования, проведенные британской военной лабораторией в Портон-Дауне, не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери. На этом бы можно остановиться, умерить пыл и покончить с обвинениями в адрес России, но нет, Лондон ведь не может ударить в грязь лицом перед всем миром. Поспешные и ни на чем не основанные обвинения в адрес Москвы никто не отменял, и Питер Уилсон продолжает.

      Питер Уилсон: «Мы уверены, что только у России были технические возможности, опыт применения вещества „Новичок“ и мотив для атаки Скрипалей. Россия провела наглую кампанию по дезинформации и ударила по репутации и опыту ОЗХО».

      Далее последовали традиционные слова о том, что необходимо продолжать критиковать безрассудное и дискриминирующее поведение России, когда она нарушает конвенцию о запрещении химоружия и когда она угрожает мировой безопасности.

      Ответ российской стороны последовал незамедлительно. Постпред Александр Шульгин резонно заметил: чтобы российские специалисты не могли получить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медработники ввели отца и дочь в искусственную кому. Это сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними.

      Кроме того, ведь существует информация о том, что резко идущие на поправку Скрипали могут быть в скором времени переданы Великобританией США в рамках программы защиты свидетелей. Тогда мы вообще никогда не узнаем правды об отравлении в Солсбери, а точнее — никакой альтернативной точки зрения, кроме громогласных доводов о руке Москвы в этом деле.

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