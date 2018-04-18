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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Постпред Британии при ОЗХО: Лондон готов ответить на вопросы России по делу Скрипаля. Великобритания, отравление, химическое оружие, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПостпред Британии при ОЗХО: Лондон готов ответить на вопросы России по делу Скрипаля

    Постпред Британии при ОЗХО: Лондон готов ответить на вопросы России по делу Скрипаля

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay
    Постпред Британии при ОЗХО: Лондон готов ответить на вопросы России по делу Скрипаля

    Постпред Британии при ОЗХО: Лондон готов ответить на вопросы России по делу Скрипаля

    Постпред Британии при ОЗХО: Лондон готов ответить на вопросы России по делу Скрипаля
    • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay

      • В Гааге проходит заседание исполнительного совета ОЗХО по поводу инцидента в Солсбери.

      В Гааге проходит закрытое заседание ОЗХО по делу Скрипалей. Постпред Великобритании при организации Питер Уилсон заявил, что Лондон обязуется ответить на вопросы Москвы по этому расследованию, которые были направлены британским властям 13 апреля.

      Питер Уилсон: «Мы ответим как можно скорее, в течение 10 дней, как это установлено Конвенцией (по запрещению химоружия — ред.)».

      Уилсон также добавил, что, по мнению Лондона, только у России были средства и мотив для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

      Встреча в Гааге проходит по инициативе британской стороны. Заседание проводится в закрытом режиме. Предполагается, что участники обсудят доклад, ранее подготовленный экспертами ОЗХО по итогам исследования взятых в Солсбери проб.

      Ранее эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное вещество. В докладе говорится, что в субстанции практически отсутствовали какие-либо примеси. Однако вопреки исходящим от Лондона обвинениям в адрес нашей страны, установить, где именно было произведено вещество, экспертам не удалось.

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