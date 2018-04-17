В Солсбери начали очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей

Британские власти объявили о начале операции по очистке всех мест в Солсбери, которые Сергей и Юлия Скрипали посещали в день отравления.
В Солсбери начинается операция по химической очистке мест, которые связаны с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом говорится в заявлении британского правительства, выпущенном во вторник, передает ТАСС.
Сообщается, что работы идут в девяти местах, которые Скрипали посещали в начале марта, три из них находятся в центре города. В список включен ресторан, в котором обедали Скрипали в день инцидента.
Сообщается также, что очистку будут вести около 190 экспертов из министерств здравоохранения, внутренних дел и обороны. Работы продлятся несколько месяцев, и места снова будут открыты для посетителей после того, как будут проведены необходимые проверки.
Напомним, в марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
В настоящее время Юлия Скрипаль выписана из больницы. Британские власти утверждают, что она продолжает лечение, но не сообщают, где она находится. С момента выписки Юлия Скрипаль ни разу не появилась на публике, все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. Что касается ее отца, бывшего разведчика Сергея Скрипаля, накануне в больнице Солсбери сообщили, что его состояние улучшилось и больше не считается критическим.
Ранее британские СМИ сообщали, что власти страны могут снести дом Скрипалей и ресторан, в котором они обедали в день происшествия.
Сообщается, что работы идут в девяти местах, которые Скрипали посещали в начале марта, три из них находятся в центре города. В список включен ресторан, в котором обедали Скрипали в день инцидента.
Сообщается также, что очистку будут вести около 190 экспертов из министерств здравоохранения, внутренних дел и обороны. Работы продлятся несколько месяцев, и места снова будут открыты для посетителей после того, как будут проведены необходимые проверки.
Напомним, в марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
В настоящее время Юлия Скрипаль выписана из больницы. Британские власти утверждают, что она продолжает лечение, но не сообщают, где она находится. С момента выписки Юлия Скрипаль ни разу не появилась на публике, все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. Что касается ее отца, бывшего разведчика Сергея Скрипаля, накануне в больнице Солсбери сообщили, что его состояние улучшилось и больше не считается критическим.
Ранее британские СМИ сообщали, что власти страны могут снести дом Скрипалей и ресторан, в котором они обедали в день происшествия.
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