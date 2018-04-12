Загадочное письмо Юлии Скрипаль озадачило российских дипломатов

Российские дипломаты сомневаются в подлинности обращения, которое
Скотленд-Ярд опубликовал от имени Юлии Скрипаль. В послании, в частности, говорится, что Юлия не хочет общаться ни с прессой, ни с представителями дипмиссии, и просит свою сестру не приезжать в Британию.
В МИД РФ отметили, что текст письма составлен так, чтобы подкрепить официальные заявления Лондона и исключить любую возможность контакта россиянки с внешним миром.
Из письма Юлии Скрипаль: «В моем распоряжении — специально обученные офицеры, которые помогают заботиться обо мне и объясняют мне процесс проводимого расследования».
Заботливый сотрудник MI5, склонившийся над гражданкой России, — крайне умиротворяющая картина. Сотрудник этот растолковывает Юлии, как ведется расследование.
Из письма Юлии Скрипаль: «У меня есть доступ к друзьям и семье».
Вопрос — к каким друзьям и к какой семье? Видимо, специально обученные офицеры и стали ей близки, ведь дальше она просит свою сестру не приезжать в Великобританию.
Из письма Юлии Скрипаль: «Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за ее беспокойство о нас, но прошу ее меня не навещать и не пытаться выйти со мной на связь. Ее мнение и предположения принадлежат только ей и ни в коем случае не мне и не моему отцу».
То есть новые «друзья» растолковали Юлии, что с двоюродной сестрой — самым близким родственником — ей лучше не видеться, так как та говорила в интервью BBC, что не знает, кто стоит за отравлением. Очевидно, в связи с этим Виктория — политически незрелая единица, поэтому ее визит к больной нецелесообразен. Да и как можно благодарить близкого человека за беспокойство?
Несколько лет назад в MI5 жаловалось, что им не хватает русскоговорящих сотрудников. Тогда даже решили вытащить из нафталина дедов, помнящих Маргарет Тэтчер и холодную войну. Видимо, нехватка кадров остается острой или тэтчеровские деды потеряли хватку и слух. Это письмо не похоже на письмо русского человека, переведенное на английский.
Подробности — в видеоматериале.
Из письма Юлии Скрипаль: «В моем распоряжении — специально обученные офицеры, которые помогают заботиться обо мне и объясняют мне процесс проводимого расследования».
Заботливый сотрудник MI5, склонившийся над гражданкой России, — крайне умиротворяющая картина. Сотрудник этот растолковывает Юлии, как ведется расследование.
Из письма Юлии Скрипаль: «У меня есть доступ к друзьям и семье».
Вопрос — к каким друзьям и к какой семье? Видимо, специально обученные офицеры и стали ей близки, ведь дальше она просит свою сестру не приезжать в Великобританию.
Из письма Юлии Скрипаль: «Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за ее беспокойство о нас, но прошу ее меня не навещать и не пытаться выйти со мной на связь. Ее мнение и предположения принадлежат только ей и ни в коем случае не мне и не моему отцу».
То есть новые «друзья» растолковали Юлии, что с двоюродной сестрой — самым близким родственником — ей лучше не видеться, так как та говорила в интервью BBC, что не знает, кто стоит за отравлением. Очевидно, в связи с этим Виктория — политически незрелая единица, поэтому ее визит к больной нецелесообразен. Да и как можно благодарить близкого человека за беспокойство?
Несколько лет назад в MI5 жаловалось, что им не хватает русскоговорящих сотрудников. Тогда даже решили вытащить из нафталина дедов, помнящих Маргарет Тэтчер и холодную войну. Видимо, нехватка кадров остается острой или тэтчеровские деды потеряли хватку и слух. Это письмо не похоже на письмо русского человека, переведенное на английский.
Подробности — в видеоматериале.
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