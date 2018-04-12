Посольство РФ сомневается в подлинности заявления Скотленд-Ярда от имени Юлии Скрипаль

Российские дипломаты считают, что опубликованное
Скотленд-Ярдом 11 апреля заявление от имени Юлии Скрипаль лишь укрепляет опасения в насильственной изоляции гражданки РФ.
Российские дипломаты хотели бы удостовериться в том, что опубликованное полицией Лондона заявление действительно написано самой Юлией Скрипаль. Сообщение об этом опубликовано на сайте посольства РФ в Лондоне.
Из текста сообщения посольства РФ в Лондоне: «Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками».
Российские дипломаты также выразили удивление, что обращение не зачитывается на камеру самой Юлией, а опубликовано в виде текста на сайте Скотленд-Ярда. Есть и другие нестыковки.
Из текста сообщения посольства РФ в Лондоне: «Удивляет тезис о „доступе к друзьям и семье“, когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает. Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?»
Сотрудники посольства вновь потребовали предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы.
Из текста сообщения посольства РФ в Лондоне: «Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо, и она не лишена свободы».
В среду вечером лондонская полиция опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором россиянка на безупречном «кембриджском» английском языке сообщает, что не готова пока общаться ни с журналистами, ни с российскими дипломатами, ни со своей двоюродной сестрой. Она также благодарит за оказанную ей медицинскую помощь и сообщает, что ее отец, Сергей Скрипаль, все еще остается в тяжелом состоянии «от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас».
В понедельник в клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль была выписана из больницы и под охраной доставлена в секретное «безопасное место». Британские таблоиды утверждают, что россиянку доставили на одну из британских военных баз. Другие СМИ уверяют, что Юлию перевели в «хорошо охраняемый дом в сельской местности». Представители посольства РФ в Великобритании потребовали предоставить доказательства того, что все действия в отношении россиянки осуществляются с ее добровольного согласия. До этого власти Великобритании отказали ближайшей родственнице Скрипалей в выдаче визы, и Виктория Скрипаль запросила ее повторно.
Из текста сообщения посольства РФ в Лондоне: «Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками».
Российские дипломаты также выразили удивление, что обращение не зачитывается на камеру самой Юлией, а опубликовано в виде текста на сайте Скотленд-Ярда. Есть и другие нестыковки.
Из текста сообщения посольства РФ в Лондоне: «Удивляет тезис о „доступе к друзьям и семье“, когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает. Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?»
Сотрудники посольства вновь потребовали предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы.
Из текста сообщения посольства РФ в Лондоне: «Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо, и она не лишена свободы».
В среду вечером лондонская полиция опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором россиянка на безупречном «кембриджском» английском языке сообщает, что не готова пока общаться ни с журналистами, ни с российскими дипломатами, ни со своей двоюродной сестрой. Она также благодарит за оказанную ей медицинскую помощь и сообщает, что ее отец, Сергей Скрипаль, все еще остается в тяжелом состоянии «от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас».
В понедельник в клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль была выписана из больницы и под охраной доставлена в секретное «безопасное место». Британские таблоиды утверждают, что россиянку доставили на одну из британских военных баз. Другие СМИ уверяют, что Юлию перевели в «хорошо охраняемый дом в сельской местности». Представители посольства РФ в Великобритании потребовали предоставить доказательства того, что все действия в отношении россиянки осуществляются с ее добровольного согласия. До этого власти Великобритании отказали ближайшей родственнице Скрипалей в выдаче визы, и Виктория Скрипаль запросила ее повторно.
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