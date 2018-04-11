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    Скотленд-Ярд: Юлия Скрипаль рассказала о самочувствии отца

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    • Фото: facebook.com
    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: Юлия Скрипаль рассказала о самочувствии отца

    Скотленд-Ярд: Юлия Скрипаль рассказала о самочувствии отца

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: Юлия Скрипаль рассказала о самочувствии отца
  • Фото: facebook.com

    • Полиция Лондона опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль. В заявлении она рассказала о состоянии здоровья отца и сообщила, что не готова пока общаться с журналистами.

    Дочь осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия заявила, что в связи со своим состоянием здоровья она пока не намерена давать интервью СМИ. Об этом говорится в заявлении, распространенном от ее имени полицией Лондона. Текст написан на безупречном английском языке, который еще называют «кембриджским».

    Из текста заявления Юлии Скрипаль: «В настоящее время я не желаю общаться с прессой и прошу понимания и терпения, поскольку я пытаюсь примириться с ситуацией, в которой сейчас нахожусь».

    Юлия также рассказала о состоянии здоровья своего отца.

    Из текста заявления Юлии Скрипаль: «Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с профессионализмом и с такой добротой, что я начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас».

    В заявлении также говорится, что Юлия Скрипаль пока не желает общаться со своей двоюродной сестрой Викторией. До этого власти Великобритании отказали родственнице Скрипалей в выдаче визы и она запросила ее повторно.

    Из текста заявления Юлии Скрипаль: «Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения — не мои и не моего отца».

    В опубликованном Скотленд-Ярдом заявлении Юлии Скрипаль также говорится, что ей передали, что российское посольство предложило ей помощь.

    Из текста заявления Юлии Скрипаль: «У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которые любезно предложили мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться».

    смотретьС тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб
    С тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб
    Ранее в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Британские таблоиды пишут, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь. Другие СМИ утверждают, что Юлию перевели в «хорошо охраняемый дом в сельской местности». Российские дипломаты потребовали предоставить доказательства того, что все действия в отношении гражданки РФ осуществляются с ее добровольного согласия.

    Напомним, власти Великобритании утверждают, что экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок» и что Россия «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Россия сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские эксперты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

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