Посольство РФ: положение Скрипалей напоминает лишение свободы

Британская сторона продолжает отказывать российским дипломатам в
какой-либо информации о местонахождении Юлии Скрипаль.
В посольстве отмечают, что до сих пор нет официальной информации о реальном состоянии здоровья россиянки. Положение Скрипалей, по мнению собеседника РИА Новости, все больше напоминает насильственное задержание или лишение свободы.
Представитель посольства РФ: «Налицо линия на ее (Юлии Скрипаль) изоляции от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования. 10 апреля мы вновь потребовали предоставить доказательства того, что все действия в отношении нее осуществляются с ее добровольного согласия».
Однако, по сведениям британского издания Daily Mail, которое ссылается на опять же не названный источник в МИД Великобритании сообщил, что Юлия якобы уже отказалась от консульской помощи.
Сотрудник МИД: «Она свободна в своем решении, принимать ли ее. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать».
Накануне в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Сегодня таблоид Sun сообщил, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь. При этом газета Times предложила читателям другую версию: якобы Юлию перевели в «хорошо охраняемый дом в сельской местности».
По версии британской стороны, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
Представитель посольства РФ: «Налицо линия на ее (Юлии Скрипаль) изоляции от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования. 10 апреля мы вновь потребовали предоставить доказательства того, что все действия в отношении нее осуществляются с ее добровольного согласия».
Однако, по сведениям британского издания Daily Mail, которое ссылается на опять же не названный источник в МИД Великобритании сообщил, что Юлия якобы уже отказалась от консульской помощи.
Сотрудник МИД: «Она свободна в своем решении, принимать ли ее. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать».
Накануне в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Сегодня таблоид Sun сообщил, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь. При этом газета Times предложила читателям другую версию: якобы Юлию перевели в «хорошо охраняемый дом в сельской местности».
По версии британской стороны, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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