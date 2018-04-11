Родственница Скрипалей повторно запросила визу в посольстве Великобритании

Родственница Юлии и Сергея Скрипалей Виктория вновь попросила посольство Великобритании в РФ выдать ей визу в страну, чтобы она смогла навестить сестру и дядю.
Виктория Скрипаль сообщила «Интерфаксу», что направила документы в посольство через сайт.
Виктория Скрипаль: «Я устранила все три недостатка, по которым мне отказали в первый раз. По формальным причинам сейчас они отказать мне не могут».
Несколько дней назад племянница британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери в начале марта, в эфире телеканала Sky News обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы. Она отметила, что хочет увидеть родственников, чтобы рассказать бабушке о том, «каково здоровье ее сына и внучки».
Ранее Виктории Скрипаль было отказано в выдаче визы. В посольстве аргументировали тем, что у женщины нет работы, она не предоставила счет, а также не указала дату выезда из страны.
Накануне в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия, также якобы пережившая отравление, была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Сегодня в британских СМИ сообщили, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь.
Виктория Скрипаль: «Я устранила все три недостатка, по которым мне отказали в первый раз. По формальным причинам сейчас они отказать мне не могут».
Несколько дней назад племянница британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери в начале марта, в эфире телеканала Sky News обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы. Она отметила, что хочет увидеть родственников, чтобы рассказать бабушке о том, «каково здоровье ее сына и внучки».
Ранее Виктории Скрипаль было отказано в выдаче визы. В посольстве аргументировали тем, что у женщины нет работы, она не предоставила счет, а также не указала дату выезда из страны.
Накануне в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия, также якобы пережившая отравление, была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Сегодня в британских СМИ сообщили, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь.
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