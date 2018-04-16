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    Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

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    • Фото: facebook.com
    Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

    Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

    Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля
  • Фото: facebook.com

    • Сергей Скрипаль, пострадавший от воздействия отравляющего вещества, вышел из критического состояния.

    Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшего от отравления химическим веществом, улучшается, он больше не в критическом состоянии. Об этом в понедельник сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании, передает «Интерфакс».

    Из заявления Национальной службы здравоохранения Великобритании: «Состояние здоровье этого человека улучшается. Он уже не в критическом состоянии».

    смотретьК отравлению в Солсбери может быть причастен жених Юлии Скрипаль
    К отравлению в Солсбери может быть причастен жених Юлии Скрипаль
    Напомним, дочь Сергея Скрипаля Юлия, также пострадавшая от воздействия отравляющего вещества, была выписана из больницы 10 апреля. Директор больницы тогда сообщила, что 60-летний Сергей Скрипаль восстанавливается медленнее. С момента выписки Юлия Скрипаль ни разу не появилась на публике, все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд.

    В марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.

    смотретьЛавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери
    Лавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери
    На днях с подачи ОЗХО в лаборатории города Шпица провели независимую экспертизу вещества. В открытой части доклада было опубликовано подтверждение, что Скрипалей отравили высокотоксичным веществом. Каким именно, сообщалось в закрытой части. Москва решила обнародовать секретную часть: в пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Известно, что СССР и РФ разработок этого вещества не велось.

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