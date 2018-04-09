Дом снести, кота сжечь, хозяев выслать: как Британия защищает интересы Скрипалей

Сегодня британский премьер Тереза Мэй вновь прокомментировала дело Скрипалей. В ходе визита в Копенгаген она заявила, что у Великобритании и Евросоюза нет других правдоподобных объяснений инцидента в Солсбери, кроме причастности России.
В западной прессе обсуждают предложение британских властей спрятать бывшего шпиона и его дочь в другой стране, куда не сможет дотянуться пресловутая «рука Москвы». По крайней мере, в Солсбери Сергей Скрипаль едва ли уже вернется: в газеты просочилась информация, что его дом решено снести. Корреспондент НТВ Лиза Герсон передает из Великобритании.
Sunday Times заявила, что британские спецслужбы взяли под контроль публикации в прессе, связанные со Скрипалями. То есть на острове введена цензура, как в военное время. Видимо, досадна властям была утечка из «Портон-Дауна»: хоть и запинаясь от страха (наверное, за будущую карьеру), но глава секретной лаборатории признал отсутствие доказательств русского следа. Борис Джонсон, который вследствие этого интервью сел в лужу, ловко (ему не впервой) вылез и отряхнулся, сославшись на данные разведки.
Сегодня придушенная британская пресса выдала сведения о том, что военная база британцев на Кипре перехватила две СМС из Сирии в Россию. Одна с текстом «Посылка доставлена», другая — «Двое на выходе». Обе были отправлены незадолго до атаки в Солсбери, то есть в пяти тысячах километров от Сирии. Сила у доказательства такая же, как если бы британской разведкой было перехвачено СМС российского школьника: «Мама, у нас в классе — новичок!» Это — железная улика, сказал бы Джонсон.
Британская пресса под прессом также заявила, что дом Скрипаля снесут вместе с пабом, где они пили, и рестораном, где они ели. А в самом городке Солсбери якобы постоят трехметровые стены там, где ступала нога Скрипалей, и где с тех пор прошли тысячи людей. Есть версия, что смысл этого перетаскивания кирпичей — облегчить тяжелейшую работу полицейских. Им якобы совершенно некогда обыскивать каждый сантиметр дома и паба, то есть искать улики и доказательства, которые могут понадобиться позже, когда уйдет Тереза Мэй и уведет с собой Джонсона.
Дом, который Скрипаль получил от британцев за свою работу (скромно же они ее оценили) — далеко не дворец и далеко от Челси. С другой стороны, ломать не жалко. А вот если захочет Сергей Скрипаль вернуться сюда из больницы и зажить по-старому, то не получится. Нет больше у него и его дочери ни кота, ни дома, ни выбора. Все они — и живые существа, их недвижимость и судьба — в цепких руках британских властей.
Из-за погибших животных наверняка расстроились хозяева. Вероятно, в больнице их попытаются утешить. Возможно, пообещают новых — с апгрейдом. За перса дадут мейнкуна, а за каждую погибшую морскую свинку — минипига. Вместо разрушенного жилья в Солсбери — дом хоббита в Новой Зеландии или в любой другой стране «пяти глаз», с которыми Британия дружит разведками — США, Канада, Австралия. Дадут новый паспорт, дату и место рождения, может быть, даже лицо.
Судя по тому, что ближайшей родственнице Скрипалей отказали в визе, и Юлия якобы сама отказалась от помощи российского посольства, британцы всячески цензурируют не только свои газеты, но и информационное пространство вокруг отца и дочери. Скрипалей, «хайли лайкли», как сказали бы англичане, в больнице обрабатывали не только медики, но, вероятно, с их помощью. Не случайно в газетах писали, что интеллект Скрипалей мог пострадать. То есть они могли стать менее самостоятельны в принятии решений. Сообщается, также что Скрипали будут находится на поддерживающей терапии — вероятно, до конца жизни.
Если Юлия захочет вернуться домой в Москву, к сестре, жениху, подружкам, работе, собаке, ее состояние, крайне вероятно, резко ухудшится. И в газетах тогда, вероятно, напишут: британские медики проявили чудеса, но яд все-таки оказался смертельным. Слишком высокие ставки у британского правительства и слишком велик потенциальный позор, чтобы позволить такую осечку. Судьба этих людей — в руках британцев. Одному из двух котов Скрипалей все-таки удалось от них сбежать. Может, удастся сбежать и людям, если они захотят и если окажутся умнее и хитрее.
Sunday Times заявила, что британские спецслужбы взяли под контроль публикации в прессе, связанные со Скрипалями. То есть на острове введена цензура, как в военное время. Видимо, досадна властям была утечка из «Портон-Дауна»: хоть и запинаясь от страха (наверное, за будущую карьеру), но глава секретной лаборатории признал отсутствие доказательств русского следа. Борис Джонсон, который вследствие этого интервью сел в лужу, ловко (ему не впервой) вылез и отряхнулся, сославшись на данные разведки.
Сегодня придушенная британская пресса выдала сведения о том, что военная база британцев на Кипре перехватила две СМС из Сирии в Россию. Одна с текстом «Посылка доставлена», другая — «Двое на выходе». Обе были отправлены незадолго до атаки в Солсбери, то есть в пяти тысячах километров от Сирии. Сила у доказательства такая же, как если бы британской разведкой было перехвачено СМС российского школьника: «Мама, у нас в классе — новичок!» Это — железная улика, сказал бы Джонсон.
Британская пресса под прессом также заявила, что дом Скрипаля снесут вместе с пабом, где они пили, и рестораном, где они ели. А в самом городке Солсбери якобы постоят трехметровые стены там, где ступала нога Скрипалей, и где с тех пор прошли тысячи людей. Есть версия, что смысл этого перетаскивания кирпичей — облегчить тяжелейшую работу полицейских. Им якобы совершенно некогда обыскивать каждый сантиметр дома и паба, то есть искать улики и доказательства, которые могут понадобиться позже, когда уйдет Тереза Мэй и уведет с собой Джонсона.
Дом, который Скрипаль получил от британцев за свою работу (скромно же они ее оценили) — далеко не дворец и далеко от Челси. С другой стороны, ломать не жалко. А вот если захочет Сергей Скрипаль вернуться сюда из больницы и зажить по-старому, то не получится. Нет больше у него и его дочери ни кота, ни дома, ни выбора. Все они — и живые существа, их недвижимость и судьба — в цепких руках британских властей.
Из-за погибших животных наверняка расстроились хозяева. Вероятно, в больнице их попытаются утешить. Возможно, пообещают новых — с апгрейдом. За перса дадут мейнкуна, а за каждую погибшую морскую свинку — минипига. Вместо разрушенного жилья в Солсбери — дом хоббита в Новой Зеландии или в любой другой стране «пяти глаз», с которыми Британия дружит разведками — США, Канада, Австралия. Дадут новый паспорт, дату и место рождения, может быть, даже лицо.
Судя по тому, что ближайшей родственнице Скрипалей отказали в визе, и Юлия якобы сама отказалась от помощи российского посольства, британцы всячески цензурируют не только свои газеты, но и информационное пространство вокруг отца и дочери. Скрипалей, «хайли лайкли», как сказали бы англичане, в больнице обрабатывали не только медики, но, вероятно, с их помощью. Не случайно в газетах писали, что интеллект Скрипалей мог пострадать. То есть они могли стать менее самостоятельны в принятии решений. Сообщается, также что Скрипали будут находится на поддерживающей терапии — вероятно, до конца жизни.
Если Юлия захочет вернуться домой в Москву, к сестре, жениху, подружкам, работе, собаке, ее состояние, крайне вероятно, резко ухудшится. И в газетах тогда, вероятно, напишут: британские медики проявили чудеса, но яд все-таки оказался смертельным. Слишком высокие ставки у британского правительства и слишком велик потенциальный позор, чтобы позволить такую осечку. Судьба этих людей — в руках британцев. Одному из двух котов Скрипалей все-таки удалось от них сбежать. Может, удастся сбежать и людям, если они захотят и если окажутся умнее и хитрее.
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