Генпрокуратура возмущена махинациями Лондона с питомцами Скрипалей

В Генпрокуратуре заявили, что махинации с домашними питомцами Скрипалей стали следствием «истерики британских властей».
Произошедшее в российском надзорном ведомстве назвали возмутительным. При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что Лондону придется иметь дело с последствиями этой истории.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Мне кажется, это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов. Думаю, что зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают, потому что ситуация возмутительная. Так просто для британских властей это не пройдет».
Также Куренной сообщил, что Великобритания не заинтересована в сотрудничестве с Россией в рамках расследования дела Скрипалей. По его словам, Лондону «не интересны ответы» и помощь России, но в Москве по-прежнему надеются на получение ответа на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «По Скрипалям сотрудничества у нас просто нет, британские власти в этом сотрудничестве не заинтересованы».
Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что антироссийская кампания в связи с делом Скрипалей раскручивается по сценарию, аналогичному тем, что были использованы в случаях с гибелью Александра Литвиненко и Бориса Березовского. По этим делам также есть вопросы к Лондону. Так, в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что смерть Березовского была выгодна Великобритании, а в гибели Литвиненко был заинтересован уже сам беглый олигарх.
Напомним, ранее стало известно, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей погибли — кот и две морские свинки были кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. При этом отмечалось, что забытые свинки умерли от обезвоживания, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Второму коту Скрипалей удалось сбежать из дома, после чего его никто не видел. На странную судьбу животных обратили внимание в российском МИД. Так, Мария Захарова подчеркнула, что домашние животные могли стать «важными свидетелями» по громкому делу.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Мне кажется, это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов. Думаю, что зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают, потому что ситуация возмутительная. Так просто для британских властей это не пройдет».
Также Куренной сообщил, что Великобритания не заинтересована в сотрудничестве с Россией в рамках расследования дела Скрипалей. По его словам, Лондону «не интересны ответы» и помощь России, но в Москве по-прежнему надеются на получение ответа на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «По Скрипалям сотрудничества у нас просто нет, британские власти в этом сотрудничестве не заинтересованы».
Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что антироссийская кампания в связи с делом Скрипалей раскручивается по сценарию, аналогичному тем, что были использованы в случаях с гибелью Александра Литвиненко и Бориса Березовского. По этим делам также есть вопросы к Лондону. Так, в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что смерть Березовского была выгодна Великобритании, а в гибели Литвиненко был заинтересован уже сам беглый олигарх.
Напомним, ранее стало известно, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей погибли — кот и две морские свинки были кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. При этом отмечалось, что забытые свинки умерли от обезвоживания, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Второму коту Скрипалей удалось сбежать из дома, после чего его никто не видел. На странную судьбу животных обратили внимание в российском МИД. Так, Мария Захарова подчеркнула, что домашние животные могли стать «важными свидетелями» по громкому делу.
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