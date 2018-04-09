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    Генпрокуратура возмущена махинациями Лондона с питомцами Скрипалей

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    Генпрокуратура возмущена махинациями Лондона с питомцами Скрипалей

    Генпрокуратура возмущена махинациями Лондона с питомцами Скрипалей

    В Генпрокуратуре заявили, что махинации с домашними питомцами Скрипалей стали следствием «истерики британских властей».

    Произошедшее в российском надзорном ведомстве назвали возмутительным. При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что Лондону придется иметь дело с последствиями этой истории.

    Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Мне кажется, это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов. Думаю, что зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают, потому что ситуация возмутительная. Так просто для британских властей это не пройдет».

    Также Куренной сообщил, что Великобритания не заинтересована в сотрудничестве с Россией в рамках расследования дела Скрипалей. По его словам, Лондону «не интересны ответы» и помощь России, но в Москве по-прежнему надеются на получение ответа на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.

    Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «По Скрипалям сотрудничества у нас просто нет, британские власти в этом сотрудничестве не заинтересованы».

    Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что антироссийская кампания в связи с делом Скрипалей раскручивается по сценарию, аналогичному тем, что были использованы в случаях с гибелью Александра Литвиненко и Бориса Березовского. По этим делам также есть вопросы к Лондону. Так, в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что смерть Березовского была выгодна Великобритании, а в гибели Литвиненко был заинтересован уже сам беглый олигарх.

    смотретьЗахарова рассказала о странной судьбе «важных свидетелей» в деле Скрипаля
    Захарова рассказала о странной судьбе «важных свидетелей» в деле Скрипаля
    Напомним, ранее стало известно, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей погибли — кот и две морские свинки были кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. При этом отмечалось, что забытые свинки умерли от обезвоживания, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Второму коту Скрипалей удалось сбежать из дома, после чего его никто не видел. На странную судьбу животных обратили внимание в российском МИД. Так, Мария Захарова подчеркнула, что домашние животные могли стать «важными свидетелями» по громкому делу.

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