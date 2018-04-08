СМИ: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

Британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии могут предложить перебраться в США под новыми именами, чтобы уберечь их от покушений в будущем.
Как сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве, сотрудники службы внешней разведки Великобритании МИ-6 уже обсудили вопрос о переселении Скрипалей с коллегами из ЦРУ.
Источник: «Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами».
Тем не менее, по информации издания, британская сторона рассматривает также возможность переезда шпиона в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными .
По информации The Sunday Times, Скрипали в данный момент не просто находятся в сознании, но даже готовы в скором времени начать оказывать помощь в расследовании инцидента в Солсбери.
Напомним, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в этом Россию. При этом исследователи из британской военной лаборатории Портон-Даун не смогли доказать, что использованное вещество произведено в РФ.
6 апреля в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля. Во время дискуссии постпред РФ Василий Небензя заявил, что после выводов лаборатории Портон-Даун рассыпался главный аргумент британской стороны о «несомненно российском происхождении вещества», на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о «высокой степени вероятности» причастности России.
Источник: «Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами».
Тем не менее, по информации издания, британская сторона рассматривает также возможность переезда шпиона в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными .
По информации The Sunday Times, Скрипали в данный момент не просто находятся в сознании, но даже готовы в скором времени начать оказывать помощь в расследовании инцидента в Солсбери.
Напомним, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в этом Россию. При этом исследователи из британской военной лаборатории Портон-Даун не смогли доказать, что использованное вещество произведено в РФ.
6 апреля в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля. Во время дискуссии постпред РФ Василий Небензя заявил, что после выводов лаборатории Портон-Даун рассыпался главный аргумент британской стороны о «несомненно российском происхождении вещества», на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о «высокой степени вероятности» причастности России.
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