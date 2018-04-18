Постпред РФ в ОЗХО привел доказательство, что «Новичок» производился в США

Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета Организации по запрещению химоружия привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.
Александр Шульгин: «В США нервно-паралитические вещества типа „Новичок“ не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад — патент датирован 1 декабря 2015 года».
В подтверждение своих слов постпред России привел документ, с которым 1 декабря 2015-го ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российской стороне с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником по фамилии Рубин.
Речь шла об изобретении специальной пули, в которой была сделана отдельная емкость для различных ядов. Согласно выдержке, которую Шульгин привел из документа, в пуле могли содержаться отравляющие вещества типа «Новичок».
Александр Шульгин: «По крайней мере, одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу „Новичок“».
При этом постпред напомнил, что в России никакие «научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием „Новичок“ никогда не проводились», передает «Интерфакс».
Александр Шульгин: «Повторю: не было никакой программы под таким названием».
Напомним, сегодняшняя встреча ОЗХО в Гааге проходит по инициативе британской стороны. Эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля, и этот факт признала британская сторона.
В подтверждение своих слов постпред России привел документ, с которым 1 декабря 2015-го ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российской стороне с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником по фамилии Рубин.
Речь шла об изобретении специальной пули, в которой была сделана отдельная емкость для различных ядов. Согласно выдержке, которую Шульгин привел из документа, в пуле могли содержаться отравляющие вещества типа «Новичок».
Александр Шульгин: «По крайней мере, одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу „Новичок“».
При этом постпред напомнил, что в России никакие «научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием „Новичок“ никогда не проводились», передает «Интерфакс».
Александр Шульгин: «Повторю: не было никакой программы под таким названием».
Напомним, сегодняшняя встреча ОЗХО в Гааге проходит по инициативе британской стороны. Эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля, и этот факт признала британская сторона.
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