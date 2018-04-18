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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Постпред РФ в ОЗХО привел доказательство, что «Новичок» производился в США

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    • Фото: Reuters © 2018, Michael Kooren
    Постпред РФ в ОЗХО привел доказательство, что «Новичок» производился в США

    Постпред РФ в ОЗХО привел доказательство, что «Новичок» производился в США

    Постпред РФ в ОЗХО привел доказательство, что «Новичок» производился в США
  • Фото: Reuters © 2018, Michael Kooren

    • Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета Организации по запрещению химоружия привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.

    Александр Шульгин: «В США нервно-паралитические вещества типа „Новичок“ не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад — патент датирован 1 декабря 2015 года».

    В подтверждение своих слов постпред России привел документ, с которым 1 декабря 2015-го ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российской стороне с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником по фамилии Рубин.

    Речь шла об изобретении специальной пули, в которой была сделана отдельная емкость для различных ядов. Согласно выдержке, которую Шульгин привел из документа, в пуле могли содержаться отравляющие вещества типа «Новичок».

    Александр Шульгин: «По крайней мере, одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу „Новичок“».

    При этом постпред напомнил, что в России никакие «научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием „Новичок“ никогда не проводились», передает «Интерфакс».

    Александр Шульгин: «Повторю: не было никакой программы под таким названием».

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