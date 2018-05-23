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    «Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль. Великобритания, отравление, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль

    «Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль

    18 комментариев
    «Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль

    «Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль

    «Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль
    • Фото: Reuters © 2018

      • Агенство Reuters опубликовало видеообращение Юлии Скрипаль, которая была в начале марта была отравлена в британском Солсбери вместе со своим отцом — двойным агентом Сергеем Скрипалем.

      Юлия Скрипаль говорит, что узнала, что она и ее отец были отравлены, после того, как очнулась от 20-дневной комы.

      Юлия Скрипаль: «Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации».

      По словам женщины, им очень повезло, что они выжили после этого покушения на убийство.

      Юлия Скрипаль: «Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим».

      По словам Скрипаль, ее жизнь была перевернута с ног на голову, и теперь она пытается смириться с физическими эмоциональными изменениями в своей жизни. Она хочет помочь своему отцу до его полного выздоровления и надеется в дальнейшем вернуться на родину.

      Юлия Скрипаль: «Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться».

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