«Моя жизнь перевернута с ног на голову»: видеообращение Юлии Скрипаль

Агенство Reuters опубликовало видеообращение Юлии Скрипаль, которая была в начале марта была отравлена в британском Солсбери вместе со своим отцом — двойным агентом Сергеем Скрипалем.

Юлия Скрипаль говорит, что узнала, что она и ее отец были отравлены, после того, как очнулась от 20-дневной комы.



Юлия Скрипаль: «Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации».



По словам женщины, им очень повезло, что они выжили после этого покушения на убийство.



Юлия Скрипаль: «Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим».



По словам Скрипаль, ее жизнь была перевернута с ног на голову, и теперь она пытается смириться с физическими эмоциональными изменениями в своей жизни. Она хочет помочь своему отцу до его полного выздоровления и надеется в дальнейшем вернуться на родину.



Юлия Скрипаль: «Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться».