США обвинили российских военных в организации атаки вируса Petya

Белый дом пригрозил России последствиями в связи с атакой вируса Рetya, ответственность за которую возложил на российских военных.
США возложили ответственность за кибератаку с применением вируса NotPetya в июне 2017 года на российских военных. Об этом говорится в заявлении Белого дома. В Вашингтоне кибератаку охарактеризовали как «самую разрушительную и дорогостоящую в истории».
Из заявления Белого дома: «В июне 2017 года российские военные организовали самую мощную в истории кибератаку, принесшую самый большой ущерб. Вирус под названием NotPetya, который быстро распространился по всему миру, принес многмиллиардные убытки компаниям в Европе, Азии и Америке. Атака была частью плана Кремля по дестабилизации Украины, и она ясно демонстрирует вовлеченность России в продолжающийся конфликт».
США не оставят эту атаку без последствий, добавили в Белом доме.
В четверг с похожим обвинением выступил британский МИД. В Форин-офисе заявили, что Россия ответственна за распространение вируса NotPetya на территории Украины в июне 2017 года. В Кремле отвергли обвинения, назвав их «продолжением русофобской кампании».
Вирус NotPetya (в России его называли Petya) был запущен через месяц после атаки компьютерного «червя» WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах. Ранее США обвинили в запуске этого вируса хакеров из КНДР.
Из заявления Белого дома: «В июне 2017 года российские военные организовали самую мощную в истории кибератаку, принесшую самый большой ущерб. Вирус под названием NotPetya, который быстро распространился по всему миру, принес многмиллиардные убытки компаниям в Европе, Азии и Америке. Атака была частью плана Кремля по дестабилизации Украины, и она ясно демонстрирует вовлеченность России в продолжающийся конфликт».
США не оставят эту атаку без последствий, добавили в Белом доме.
В четверг с похожим обвинением выступил британский МИД. В Форин-офисе заявили, что Россия ответственна за распространение вируса NotPetya на территории Украины в июне 2017 года. В Кремле отвергли обвинения, назвав их «продолжением русофобской кампании».
Вирус NotPetya (в России его называли Petya) был запущен через месяц после атаки компьютерного «червя» WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах. Ранее США обвинили в запуске этого вируса хакеров из КНДР.
Комментарии