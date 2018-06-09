На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор

На саммите стран «большой семерки» противоречия только растут. Европу и Канаду не устраивает повышение таможенных пошлин на сталь и алюминий, которое объявили США. Трамп же вообще занялся откровенным троллингом своих заклятых друзей по G7 и предложил превратить ее обратно в «большую восьмерку», вернув Россию.
В канадский Квебек американский лидер прилетел последним из лидеров стран «большой семерки». Из-за этой задержки пришлось перенести запланированную двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Неизвестно, специально Дональд Трамп опоздал или нет, но произошло это после того как Макрон заявил: если глава Белого дома хочет остаться в изоляции, вводя пошлины для союзников, то G7 легко можно превратить и в «большую шестерку».
Но у Трампа другая арифметика. Он предлагает не вычитать, а складывать. Перед саммитом, к удивлению коллег, американский президент предложил вернуть за стол переговоров Россию, чтобы «семерка» снова стала «восьмеркой». С президентом США поначалу согласился и новый премьер Италии Джузеппе Конте. Однако в Канаде, встретившись с другими европейскими политиками, Конте, судя по всему, изменил свою точку зрения, после чего лидеры европейских стран и Канады категорически отвергли идею Трампа вновь пригласить Россию в клуб ведущих мировых экономик.
Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады: «Эта тема не поднималась за столом „семерки“, но мы говорили об этом на двусторонних встречах. Позиция Канады совершенно определенная: никаких оснований для возвращения России в G7, учитывая ее нынешнее поведение, нет».
Точно так же лидеры шести стран отказываются принимать и новые пошлины на импорт стали и алюминия, введенные Соединенными Штатами. За столом переговоров, пока в зале были журналисты, все улыбались, но, судя по информации с закрытого совещания, разговор получился не самый приятный для Трампа. Чуть позже, во время двусторонней встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, президент США отметил, что в ходе переговоров удалось достичь многого, но Трюдо эту ремарку не поддержал вовсе, а шутку Трампа о том, что Канада откажется от тарифов на американские товары, встретил смехом.
Пока неизвестно, удалось ли шести странам убедить Трампа отказаться от пошлин или хотя бы договориться о некоем паритете в торговле. Также до сих пор непонятно, будет ли подписано общее коммюнике по итогам саммита. Работа над ним идет, но, по некоторым сообщениям, идет она крайне медленно и сложно.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, собственно, Трамп не делал секрета из того, что его вовсе не интересует эта встреча. Отступать даже в спорах со своими союзниками он, похоже, не намерен. И улетит он из Канады за 4 часа до того, как закончится официальная часть саммита, явно демонстрируя свое отношение к нему.
Но у Трампа другая арифметика. Он предлагает не вычитать, а складывать. Перед саммитом, к удивлению коллег, американский президент предложил вернуть за стол переговоров Россию, чтобы «семерка» снова стала «восьмеркой». С президентом США поначалу согласился и новый премьер Италии Джузеппе Конте. Однако в Канаде, встретившись с другими европейскими политиками, Конте, судя по всему, изменил свою точку зрения, после чего лидеры европейских стран и Канады категорически отвергли идею Трампа вновь пригласить Россию в клуб ведущих мировых экономик.
Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады: «Эта тема не поднималась за столом „семерки“, но мы говорили об этом на двусторонних встречах. Позиция Канады совершенно определенная: никаких оснований для возвращения России в G7, учитывая ее нынешнее поведение, нет».
Точно так же лидеры шести стран отказываются принимать и новые пошлины на импорт стали и алюминия, введенные Соединенными Штатами. За столом переговоров, пока в зале были журналисты, все улыбались, но, судя по информации с закрытого совещания, разговор получился не самый приятный для Трампа. Чуть позже, во время двусторонней встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, президент США отметил, что в ходе переговоров удалось достичь многого, но Трюдо эту ремарку не поддержал вовсе, а шутку Трампа о том, что Канада откажется от тарифов на американские товары, встретил смехом.
Пока неизвестно, удалось ли шести странам убедить Трампа отказаться от пошлин или хотя бы договориться о некоем паритете в торговле. Также до сих пор непонятно, будет ли подписано общее коммюнике по итогам саммита. Работа над ним идет, но, по некоторым сообщениям, идет она крайне медленно и сложно.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, собственно, Трамп не делал секрета из того, что его вовсе не интересует эта встреча. Отступать даже в спорах со своими союзниками он, похоже, не намерен. И улетит он из Канады за 4 часа до того, как закончится официальная часть саммита, явно демонстрируя свое отношение к нему.
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