    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор. G7/G8, Канада, Меркель, Трамп Дональд, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор

    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор

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    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор

    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор

    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор

      На саммите стран «большой семерки» противоречия только растут. Европу и Канаду не устраивает повышение таможенных пошлин на сталь и алюминий, которое объявили США. Трамп же вообще занялся откровенным троллингом своих заклятых друзей по G7 и предложил превратить ее обратно в «большую восьмерку», вернув Россию.

      В канадский Квебек американский лидер прилетел последним из лидеров стран «большой семерки». Из-за этой задержки пришлось перенести запланированную двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Неизвестно, специально Дональд Трамп опоздал или нет, но произошло это после того как Макрон заявил: если глава Белого дома хочет остаться в изоляции, вводя пошлины для союзников, то G7 легко можно превратить и в «большую шестерку».

      Но у Трампа другая арифметика. Он предлагает не вычитать, а складывать. Перед саммитом, к удивлению коллег, американский президент предложил вернуть за стол переговоров Россию, чтобы «семерка» снова стала «восьмеркой». С президентом США поначалу согласился и новый премьер Италии Джузеппе Конте. Однако в Канаде, встретившись с другими европейскими политиками, Конте, судя по всему, изменил свою точку зрения, после чего лидеры европейских стран и Канады категорически отвергли идею Трампа вновь пригласить Россию в клуб ведущих мировых экономик.

      Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады: «Эта тема не поднималась за столом „семерки“, но мы говорили об этом на двусторонних встречах. Позиция Канады совершенно определенная: никаких оснований для возвращения России в G7, учитывая ее нынешнее поведение, нет».

      Точно так же лидеры шести стран отказываются принимать и новые пошлины на импорт стали и алюминия, введенные Соединенными Штатами. За столом переговоров, пока в зале были журналисты, все улыбались, но, судя по информации с закрытого совещания, разговор получился не самый приятный для Трампа. Чуть позже, во время двусторонней встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, президент США отметил, что в ходе переговоров удалось достичь многого, но Трюдо эту ремарку не поддержал вовсе, а шутку Трампа о том, что Канада откажется от тарифов на американские товары, встретил смехом.

      Пока неизвестно, удалось ли шести странам убедить Трампа отказаться от пошлин или хотя бы договориться о некоем паритете в торговле. Также до сих пор непонятно, будет ли подписано общее коммюнике по итогам саммита. Работа над ним идет, но, по некоторым сообщениям, идет она крайне медленно и сложно.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, собственно, Трамп не делал секрета из того, что его вовсе не интересует эта встреча. Отступать даже в спорах со своими союзниками он, похоже, не намерен. И улетит он из Канады за 4 часа до того, как закончится официальная часть саммита, явно демонстрируя свое отношение к нему.

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