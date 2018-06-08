    Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

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    Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

    Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита «большой семерки» в Канаде могут обойтись и без американского президента во время подписания итогового документа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в Twitter намерение Дональда Трампа сократить пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Твит написан на английском языке.

    Эммануэль Макрон, президент Франции: «Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами».




    смотретьТрамп обвинил Францию и Канаду в создании торговых барьеров
    Трамп обвинил Францию и Канаду в создании торговых барьеров
    Накануне Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.

    Пресс-секретарь американского лидера сообщила, что Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он покинет форум раньше, чем было запланировано изначально, отказавшись от нескольких заседаний и рабочего обеда. В субботу утром американский президент покинет Канаду и отправится в Сингапур, где запланирована историческая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.

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