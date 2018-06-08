Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита «большой семерки» в Канаде могут обойтись и без американского президента во время подписания итогового документа.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в Twitter намерение Дональда Трампа сократить пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Твит написан на английском языке.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами».
Накануне Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.
Пресс-секретарь американского лидера сообщила, что Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он покинет форум раньше, чем было запланировано изначально, отказавшись от нескольких заседаний и рабочего обеда. В субботу утром американский президент покинет Канаду и отправится в Сингапур, где запланирована историческая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами».
The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 июня 2018 г.
Накануне Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.
Пресс-секретарь американского лидера сообщила, что Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он покинет форум раньше, чем было запланировано изначально, отказавшись от нескольких заседаний и рабочего обеда. В субботу утром американский президент покинет Канаду и отправится в Сингапур, где запланирована историческая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
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