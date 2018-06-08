«Делаем акцент на других форматах»: Кремль ответил на призыв Трампа вернуть РФ в G8

Россия концентрирует свое внимание в большей степени на иных форматах, нежели «группа семи», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возврате РФ в состав G7.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию следует вновь пригласить в G7.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы делаем акцент на других форматах».
Заявление американского лидера прозвучало во время пресс-конференции с журналистами перед вылетом на саммит G7 в Канаду.
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Ранее Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, сказал, что актуальность формата «большой восьмерки» снижается, зато растет значение «большой двадцатки», в которой Россия принимает активное участие.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы делаем акцент на других форматах».
Заявление американского лидера прозвучало во время пресс-конференции с журналистами перед вылетом на саммит G7 в Канаду.
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Ранее Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, сказал, что актуальность формата «большой восьмерки» снижается, зато растет значение «большой двадцатки», в которой Россия принимает активное участие.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
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