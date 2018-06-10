Советник Трампа: премьер Канады нанес США «удар ножом в спину»

Главный экономический советник Белого дома назвал предательством заявление канадского премьера о том, что торговый пошлины США «оскорбительны» для Канады
Премьер Канады Джастин Трюдо фактически предал своего союзника, президента США Дональда Трампа, заявив, что считает американские пошлины оскорбительными. Такое мнение высказал в эфире телеканала CNN главный экономический советник Белого дома Ларри Кудроу.
Ларри Кудроу, главный экономический советник Белого дома: «Это предательство. Он фактически нанес нам удар ножом в спину. Он оказал плохую услугу всей „большой семерке“».
Кудроу напомнил, что сама Канада уже давно ввела высокие пошлины на ряд товаров: по его словам, тарифы на ряд продовольственных товаров, включая молочные, составляет до 290%.
Ларри Кудроу: «Президент Трамп ясно дал понять в эти два дня… что он хочет восстановить свободную торговлю без тарифов, тарифных ограничений, квот и субсидий».
Напомним, Дональд Трамп после своего раннего отъезда с саммита G7 в Канаде объяснил отказ подписывать итоговое коммюнике в том числе заявлением Трюдо на пресс-конференции после саммита. Трюдо якобы назвал американские торговые пошлины «оскорбительными» и добавил, что не «позволит собой помыкать». Впрочем, позднее пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад распространил заявление, согласно которому канадский премьер отрицает, что произносил эти слова, передает РИА Новости.
Ларри Кудроу, главный экономический советник Белого дома: «Это предательство. Он фактически нанес нам удар ножом в спину. Он оказал плохую услугу всей „большой семерке“».
Кудроу напомнил, что сама Канада уже давно ввела высокие пошлины на ряд товаров: по его словам, тарифы на ряд продовольственных товаров, включая молочные, составляет до 290%.
Ларри Кудроу: «Президент Трамп ясно дал понять в эти два дня… что он хочет восстановить свободную торговлю без тарифов, тарифных ограничений, квот и субсидий».
Напомним, Дональд Трамп после своего раннего отъезда с саммита G7 в Канаде объяснил отказ подписывать итоговое коммюнике в том числе заявлением Трюдо на пресс-конференции после саммита. Трюдо якобы назвал американские торговые пошлины «оскорбительными» и добавил, что не «позволит собой помыкать». Впрочем, позднее пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад распространил заявление, согласно которому канадский премьер отрицает, что произносил эти слова, передает РИА Новости.
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