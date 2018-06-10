Захарова прокомментировала «адскую драку» на саммите G7

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее на саммите «большой семерки» в Канаде «адской дракой».
Обстановку на саммите, где Дональд Трамп противостоял остальным членам G7, Мария Захарова оценила на своей странице в Facebook в комментарии к коммюнике, в котором «большая семерка» призвала Россию прекратить некие «дестабилизирующие действия».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Призвав Россию прекратить „дестабилизирующее поведение“, члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами».
Саммит «большой семерки» в Квебеке закончился скандалом. Досрочно покидая Квебек, Дональд Трамп запретил своим помощникам подписывать итоговое заявление. Его возмутило поведение премьер-министра Канады. Американский президент обвинил Джастина Трюдо во лжи, поскольку тот во время переговоров был кроток и мягок, а после называл введенные США пошлины на сталь и алюминий оскорбительными.
После этого власти Германии заявили, что Трамп устроил на саммите катастрофу и разрушил доверие к себе.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Призвав Россию прекратить „дестабилизирующее поведение“, члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами».
Саммит «большой семерки» в Квебеке закончился скандалом. Досрочно покидая Квебек, Дональд Трамп запретил своим помощникам подписывать итоговое заявление. Его возмутило поведение премьер-министра Канады. Американский президент обвинил Джастина Трюдо во лжи, поскольку тот во время переговоров был кроток и мягок, а после называл введенные США пошлины на сталь и алюминий оскорбительными.
После этого власти Германии заявили, что Трамп устроил на саммите катастрофу и разрушил доверие к себе.
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