Меркель: ЕС и Германия больше не могут положиться на США

Канцлер Германии прокомментировала отказ Трампа от подписания итогового коммюнике G7 в Канаде и назвала это решение «отрезвляющим и разочаровывающим».
По словам Ангелы Меркель, Германия и Евросоюз «больше не могут легкомысленно положиться на Соединенные Штаты», но Берлин намерен продолжить диалог с Дональдом Трампом. Об этом канцлер Германии заявила в эфире телеканала АRD.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Нет причин не говорить друг с другом».
По словам Меркель, она намерена продолжить диалог с президентом США, в том числе на июльском саммите НАТО в Брюсселе, хотя и подчеркнула, что «это будет непросто».
Канцлер Германии считает, что решение Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита G7, завершившегося в Канаде было «отрезвляющим» и показывает, что следует прилагать еще больше усилий для укрепления Евросоюза.
Ангела Меркель: «Это укрепило меня во мнении, что мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки. Европа должна активнее защищать свои ценности и принципы».
Меркель также заявила, что саммит G7 в Канаде был сложным, но формат должен сохраняться, несмотря на разочарование от состоявшееся встречи.
Ангела Меркель: «Я бы не списывала формат G7 со счета. Да, в этот раз это было сложно, это было разочаровывающе, но это не заканчивается таким образом. Говорить друг с другом, вести жесткие дискуссии, услышать аргументы другой стороны — это будет для меня поводом снова поехать на такую встречу».
Отвечая на другие вопросы вопросы о саммите в студии, канцлер ФРГ также заявила что Запад нуждается в России для преодоления кризисов, но для присоединения РФ к «большой семерке» нужен прогресс в реализации минских договоренностей.
Напомним, Дональд Трамп после своего раннего отъезда с саммита G7, завершившегося в Канаде, дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике. Свое решение Трамп обосновал, в том числе, заявлением Трюдо, сделанным на пресс-конференции после саммита. В Вашингтоне считают предательством заявление канадского премьера о том, что новые торговые пошлины США «оскорбительны» для Канады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее на саммите в Канаде и последовавшие потом резкие заявления участников «адской дракой».
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Нет причин не говорить друг с другом».
По словам Меркель, она намерена продолжить диалог с президентом США, в том числе на июльском саммите НАТО в Брюсселе, хотя и подчеркнула, что «это будет непросто».
Канцлер Германии считает, что решение Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита G7, завершившегося в Канаде было «отрезвляющим» и показывает, что следует прилагать еще больше усилий для укрепления Евросоюза.
Ангела Меркель: «Это укрепило меня во мнении, что мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки. Европа должна активнее защищать свои ценности и принципы».
Меркель также заявила, что саммит G7 в Канаде был сложным, но формат должен сохраняться, несмотря на разочарование от состоявшееся встречи.
Ангела Меркель: «Я бы не списывала формат G7 со счета. Да, в этот раз это было сложно, это было разочаровывающе, но это не заканчивается таким образом. Говорить друг с другом, вести жесткие дискуссии, услышать аргументы другой стороны — это будет для меня поводом снова поехать на такую встречу».
Отвечая на другие вопросы вопросы о саммите в студии, канцлер ФРГ также заявила что Запад нуждается в России для преодоления кризисов, но для присоединения РФ к «большой семерке» нужен прогресс в реализации минских договоренностей.
Напомним, Дональд Трамп после своего раннего отъезда с саммита G7, завершившегося в Канаде, дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике. Свое решение Трамп обосновал, в том числе, заявлением Трюдо, сделанным на пресс-конференции после саммита. В Вашингтоне считают предательством заявление канадского премьера о том, что новые торговые пошлины США «оскорбительны» для Канады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее на саммите в Канаде и последовавшие потом резкие заявления участников «адской дракой».
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