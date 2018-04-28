Суд приостановил на 3 месяца рассмотрение иска порноактрисы к Трампу и его адвокату

Слушания по иску порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, к президенту США Дональду Трампу и его юристу приостановлен
из-за расследования в отношении Майкла Коэна.
Как сообщается в постановлении суда, рассмотрение иска по делу, которое касается утверждений бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд о том, что она в 2006 году вступала в связь с президентом США Дональдом Трампом, приостановлено на 90 дней.
Ранее адвокат Трампа Майкл Коэн подал ходатайство о временном прекращении разбирательства. Это было сделано после того, как в доме и офисе Коэна прошли обыски. По сообщениям американских СМИ, юриста президента США подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях. Обвинения выдвинуты в Нью-Йорке.
В ходатайстве Коэна говорится, что Коэну, возможно, придется в Калифорнии давать показания, которые будут касаться расследования в Нью-Йорке. Коэн подчеркнул, что в такой ситуации будет нарушено его конституционное право не свидетельствовать против самого себя. Судья в Калифорнии согласился с этими доводами и назначил следующее заседание по делу Клиффорд на 27 июля, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее в апреле агенты ФБР провели обыски в офисе Коэна, изъяв гаджеты, содержащие его переписку с Трампом, а также документы, о платежах Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, утверждавшей, что у нее якобы была интрижка с Трампом, когда тот уже был женат на Меланье. СМИ сообщали, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Позже адвокат Трампа обвинил порноактрису в нарушении договора о конфиденциальности и подал иск. А Клиффорд, в свою очередь, потребовала возмещения ущерба, утверждая, что Коэн ее оклеветал и опорочил. И даже прошла проверку на детекторе лжи. В Белом доме любые предположения о связи Трампа с Клиффорд называют ложью, и говорят, что президент ничего не знал о выплатах юриста.
Ранее адвокат Трампа Майкл Коэн подал ходатайство о временном прекращении разбирательства. Это было сделано после того, как в доме и офисе Коэна прошли обыски. По сообщениям американских СМИ, юриста президента США подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях. Обвинения выдвинуты в Нью-Йорке.
В ходатайстве Коэна говорится, что Коэну, возможно, придется в Калифорнии давать показания, которые будут касаться расследования в Нью-Йорке. Коэн подчеркнул, что в такой ситуации будет нарушено его конституционное право не свидетельствовать против самого себя. Судья в Калифорнии согласился с этими доводами и назначил следующее заседание по делу Клиффорд на 27 июля, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее в апреле агенты ФБР провели обыски в офисе Коэна, изъяв гаджеты, содержащие его переписку с Трампом, а также документы, о платежах Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, утверждавшей, что у нее якобы была интрижка с Трампом, когда тот уже был женат на Меланье. СМИ сообщали, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Позже адвокат Трампа обвинил порноактрису в нарушении договора о конфиденциальности и подал иск. А Клиффорд, в свою очередь, потребовала возмещения ущерба, утверждая, что Коэн ее оклеветал и опорочил. И даже прошла проверку на детекторе лжи. В Белом доме любые предположения о связи Трампа с Клиффорд называют ложью, и говорят, что президент ничего не знал о выплатах юриста.
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