Лучше спросите Коэна: Трамп заявил, что не знал о выплате порноактрисе $130 тысяч

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о скандальной истории о его предполагаемой интимной связи с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд.
Как передает Associated Press, Дональд Трамп заявил журналистам, что ничего не знал о выплате 130 тысяч долларов за молчание бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, которая рассказывает об интрижке 10 летней давности с нынешним президентом США. На борту президентского самолета журналисты спросили, был ли Трамп в курсе того, что его адвокат Майкл Коэн ранее выплатил Клиффорд эту сумму.
Дональд Трамп, президент США: «Нет. Вам следует спросить об этом Майкла Коэна. Майкл мой адвокат, вам нужно спросить у него».
Напомним, американские СМИ сообщали, что звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, все же решила рассказать о своем романе с Трампом, который якобы у них был в период, когда Трамп уже был женат на Меланье. И даже a href=http://www.ntv.ru/novosti/1994481/>прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свои слова. Появилась информация, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Порноактриса заявила, что заключенное соглашение недействительно, предложила вернуть эту сумму и публиковать всё, что ей вздумается. В Белом доме заявляют, что Трамп выиграл суд и что ни одно из утверждений об интрижке Клиффорд с Трампом не является правдивым.
А Клиффорд затеяла судебный процесс против адвоката Трампа Майкла Коэна. В исковом заявлении говорится, что Коэн опорочил бывшую стриптизершу, назвав ложью ее рассказ о о романе с Трампом. Также пресса писала о том, что Коэн еще раньше подал в суд иск в отношении бывшей порнозвезды, обвинив ее в нарушении договора о конфиденциальности.
Дональд Трамп, президент США: «Нет. Вам следует спросить об этом Майкла Коэна. Майкл мой адвокат, вам нужно спросить у него».
Напомним, американские СМИ сообщали, что звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, все же решила рассказать о своем романе с Трампом, который якобы у них был в период, когда Трамп уже был женат на Меланье. И даже a href=http://www.ntv.ru/novosti/1994481/>прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свои слова. Появилась информация, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Порноактриса заявила, что заключенное соглашение недействительно, предложила вернуть эту сумму и публиковать всё, что ей вздумается. В Белом доме заявляют, что Трамп выиграл суд и что ни одно из утверждений об интрижке Клиффорд с Трампом не является правдивым.
А Клиффорд затеяла судебный процесс против адвоката Трампа Майкла Коэна. В исковом заявлении говорится, что Коэн опорочил бывшую стриптизершу, назвав ложью ее рассказ о о романе с Трампом. Также пресса писала о том, что Коэн еще раньше подал в суд иск в отношении бывшей порнозвезды, обвинив ее в нарушении договора о конфиденциальности.
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