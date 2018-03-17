СМИ: адвокат Трампа подал в суд на порноактрису за разглашение информации

Американская пресса утверждает, что юрист президента США подал в суд на порноактрису Стефани Клиффорд, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США.
Как пишет The Washington Post, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд иск в отношении порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Как пишут СМИ, против Клиффорд выдвинуты обвинения в нарушении соглашения о неразглашении, которое она заключила с представителями Трампа.
Издание утверждает, что Коэн создал специальную юридическую компанию, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении информации о связи Трампа с порнозвездой, и теперь юрист требует через суд 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Ранее в пятницу юрист порнозвезды рассказал прессе об угрозах, поступающих в адрес его подзащитной в связи со скандалом.
Напомним, американские таблоиды писали, что
отношения между порноактрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье в 2006 году. И что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение о конфиденциальности, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание.
В начале недели стало известно, что звезда фильмов для взрослых потребовала признать недействительным соглашение, которое обязывает ее скрывать интимную связь с нынешним главой Белого дома. Клиффорд обратилась к Трампу с предложением «вернуть 130 тысяч долларов и публиковать, что считает нужным».
Издание утверждает, что Коэн создал специальную юридическую компанию, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении информации о связи Трампа с порнозвездой, и теперь юрист требует через суд 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Ранее в пятницу юрист порнозвезды рассказал прессе об угрозах, поступающих в адрес его подзащитной в связи со скандалом.
Напомним, американские таблоиды писали, что
отношения между порноактрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье в 2006 году. И что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение о конфиденциальности, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание.
В начале недели стало известно, что звезда фильмов для взрослых потребовала признать недействительным соглашение, которое обязывает ее скрывать интимную связь с нынешним главой Белого дома. Клиффорд обратилась к Трампу с предложением «вернуть 130 тысяч долларов и публиковать, что считает нужным».
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